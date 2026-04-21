Musluk başlığındaki süzgeç bölümünde biriken kireç, suyun rahat akmasını engelliyor ve basıncı azaltıyor. Uzmanlar, bu noktadaki tıkanıklığın su akışındaki düşüşün en yaygın nedeni olduğunu belirtiyor.

Paylaşılan yöntemde musluk başlığı sökülmeden temizlik yapılabiliyor. Küçük bir poşetin içine sirke konuluyor ve musluk ucuna sabitleniyor. 15-20 dakika bekletilen sirke, kireç tabakasını yumuşatıyor ve birikintilerin çözülmesine yardımcı oluyor.

İşlem tamamlandığında musluk suyunun daha rahat aktığı ve basıncın yükseldiği görülüyor. Yöntem özellikle hafif ve orta düzey kireçlenmelerde etkili sonuç veriyor.

Uzmanlar, bu çözümün kısa vadeli rahatlama sağladığını vurguluyor. Su akışında kalıcı bir düşüş varsa, sorun tesisat hattı veya şebeke basıncından kaynaklanabiliyor ve daha kapsamlı bir kontrol gerekebiliyor.

Musluk başlıklarını düzenli aralıklarla temizlemek, su akışını korumak ve tıkanıklığı önlemek için en basit bakım adımlarından biri olarak öne çıkıyor.