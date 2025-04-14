CHP lideri Özgür Özel'in çağrısıyla başlayan boykot sürüyor. Boykot kapsamına dahil edilen işletmelere AKP'li isimlerin destek ziyaretleri de devam ediyor. Eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, boykot edilen kitap kırtasiye mağazasına gitti.

Ziyaret ettiği anların fotoğrafını paylaşan Gül'ün elinde Sol Kemalist fikirleri ile tanınan Gazeteci ve Yazar Doğan Avcıoğlu'nun meşhur kitabı 'Türkiye'nin Düzeni' ile verdiği poz sosyal medyada çokça konuşuldu.

Eleştirilerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Gül, 'bir kitabı okumak, o kitabın fikriyatını bütünüyle benimsemek anlamına gelmediğini' ifade ederek şu paylaşımı yaptı:

YAYINEVİNDEN YANIT GELDİ

Abdulhamit Gül'ün açıklamasının ardından kitabı yayınlayan Tekin Yayınevi de sosyal medya hesabından paylaşımı alıntılayarak yanıt verdi.

DOĞAN AVCIOĞLU KİMDİR?

Doğan Avcıoğlu, 1926 yılında Bursa’da doğdu. Galatasaray Lisesi’nin ardından Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirdi. Bir süre Paris'te eğitim aldıktan sonra Türkiye’ye döndü ve devlet kademelerinde çalıştı.

Ancak asıl kimliğini, gazeteci ve yazar olarak Türkiye’nin siyasi ve ekonomik sorunlarını ele aldığı eserleriyle kazandı. Yön ve Devrim dergileriyle ve özellikle Milli Demokratik Devrim teziyle Türkiye’de bağımsız bir kalkınma modelinin savunucusu oldu.

Avcıoğlu’nun fikirleri, özellikle 1960’ların sonunda ordu içindeki sol eğilimli subaylar arasında büyük yankı uyandırdı. 9 Mart 1971’de, MDD çizgisini benimseyen subaylar bir darbe girişiminde bulunmaya kalkıştılar. Ancak ordu içindeki Batı yanlısı kanat bu girişimi engelledi ve kısa süre sonra 12 Mart Muhtırası ile sol eğilimli tüm unsurlar ordu ve devlet mekanizmalarından tasfiye edildi.