Taşyapı’nın sahibi Emrullah Turanlı’nın maden arama çalışmaları için Ordu’nun Aybastı ilçesindeki Perşembe Yaylası’na iş makineleriyle girmesi tartışma yarattı. Cumhur İttifakı ortağı Naci Şanlıtürk de çalışmalara tepki göstererek iktidara, “Bu yanlıştan dönün” çağrısında bulundu. Şanlıtürk, TBMM’de yaptığı açıklamada şunları söyledi:

ŞEHİT KANIYLA SULANDI

“Ordu’nun yüz ölçümünün büyük bir kısmına maden ruhsatı verildi. Şehrin birçok noktasında sondaj çalışmaları devam ediyor. Karadeniz’in Türkleşmesinde önemli bir eşik olan, 1105 yılında Danişmend Gazi ve askerlerinin mücadele verdiği, 6 bin şehidimizin kanlarıyla sulanan, dünyaca ünlü mendereslere sahip doğa harikası yaylalarımızın tahrip edilmesine göz yumamayız. Fatsa’da madencilik adı altında yapılan doğa katliamının bir benzerinin daha yaşanmasına izin veremeyiz. Ordulu hemşehrilerimiz maden çıkarılmasına değil, vahşi madenciliğe karşıdır. Bir an önce bu yanlıştan dönülmeli, Aybastı, Kabataş ve Korgan yaylalarındaki maden arama ruhsatları iptal edilmelidir.”

SEVK SÜRÜYOR

Aybastı, Korgan ve Perşembe Yaylası Çoban Tepesi bölgesindeki maden sondaj alanına yoğun bir iş makinesi sevkiyatı var. Ekipmanlar, doğa harikası yaylalarda tahribata hazırlık yapıyor.

İŞ MAKİNELERİ YAYLAYI KAZIYOR

Bölgeden gelen son görüntüler, maden faaliyetlerinin yarattığı doğa tahribatını bir kez daha gözler önüne serdi. Yeşil örtü acımasızca kazılıyor. Bölge halkı da ellerinde bayrakla bu talanın bitmesi için eylem yapıyor.