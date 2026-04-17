Usta Bahçıvan Rhonda Fleming Hayes, sıcaklara göğüs geren, bakımı kolay ve görsel sonuçları muazzam olan "altı vazgeçilmez" bitkileri paylaştı.

1. Zinnia: "Ucuz ve Neşeli" Bir Klasik

Hayes, bu bitkileri tohumdan yetiştirmeleri son derece kolay olduğu için "ucuz ve neşeli" olarak tanımlıyor. Arıları, kelebekleri ve sinek kuşlarını aynı anda çeken 'Moulin Rouge' gibi çeşitleri öneren Hayes, bir de ipucu veriyor: "Zinniaları vazoya koymadan önce mutlaka 'sallanma testinden' geçirin; sapı sıkıysa kesilmeye hazırdır."

2. Salvia (Adaçayı): Sıcağın Dayanıklı Savaşçıları

İdeal olmayan topraklarda bile gelişebilen Salvialar, az bakım isteyen bahçıvanların favorisi. Uzmanımız, saksı tipi kısa bitkiler yerine; mor ('Amistad'), mavi ('Black and Blue') veya şeftali tonlarındaki uzun, tropikal türlerin tercih edilmesini öneriyor.

3. Ortancalar: Bahçenin Romantik İmzası

"Her boyuta ve duruma uygun bir ortanca vardır" diyor Hayes. Bahçenize eski moda bir romantizm katmak istiyorsanız, bakımı kolay 'Bubble Bath' veya devasa piramit çiçekleriyle yerli 'Meşe Yapraklı Ortanca' (Oakleaf Hydrangea) mükemmel birer seçenek.

4. Ekinezya: Güçlü

Dayanıklılığıyla bilinen bu yerli bitkiler, çayır bahçeleri için ideal. Klasik pembe-mor yaprakların ötesinde, günümüzde iki renkli ve katmerli pek çok yeni kültivar mevcut. Ekinezya, yaz sonundan sonbahara kadar bahçenizin rengini korumasını sağlar.

5. Liatris (Alev Yıldızı): Bahçenin Noktalama İşaretleri

Hayes’in "bahçe yatağının noktalama işaretleri" olarak adlandırdığı bu uzun, tüylü mor çiçekler, havai fişekleri andıran görüntüleriyle dikey bir hareketlilik katıyor. Özellikle 'Çayır Alev Yıldızı', bölgedeki kral kelebeklerini mıknatıs gibi çekme özelliğine sahip.

6. Dahlia (Yıldız Çiçeği): Sanılanın Aksine Kolay

Dahliaların zor olduğu efsanesini yıkan Hayes, tam güneş ve iyi drenajlı bir toprakla bu çiçeklerin ilk dona kadar buketler dolusu verim sunacağını belirtiyor. En zor kısmın yüzlerce renk arasından seçim yapmak olduğunu söyleyen uzman, kışın yumruların kazılıp bir sonraki yıl için saklanabileceğini hatırlatıyor.