Bu ahtapot, normal zamanlarda kumun veya kayaların arasında sarımsı-kahverengi tonlarıyla mükemmel bir kamuflaj ustasıdır. Ancak kendini tehdit altında hissettiğinde, vücudundaki o meşhur parlak elektrik mavisi halkalar bir uyarı lambası gibi yanıp sönmeye başlar. Bu görsel şölen aslında doğanın uyarı mesajıdır.

ZEHRİ SİYANÜRDEN 1.200 KAT DAHA GÜÇLÜ

İçinde taşıdığı tetrodotoksin adlı nörotoksin, sadece bir ısırıkla 26 yetişkin insanı dakikalar içinde öldürebilecek güçtedir. İşin en korkunç kısmı ise bu zehrin bilinen bir panzehirinin olmamasıdır. Zehir, sinir sistemini felç ederek kasların beyinden gelen sinyalleri almasını engeller.

ÖLÜM ÖPÜCÜĞÜ HİSSEDİLMİYOR

Mavi Halkalı Ahtapot'un ısırığı genellikle o kadar küçüktür ki, kurban ısırıldığını fark etmeyebilir. Genelde hafif bir batma veya karıncalanma hissedilir. Ancak dakikalar içinde belirtiler başlar. Dudaklarda ve dilde uyuşma, görme kaybı ve konuşma güçlüğü, tüm vücut kaslarının felç olması ve nihayetinde solunum durması.

BİLİNÇ VAR AMA HAREKET YOK

Zehir sadece kasları felç eder, beyni etkilemez. Yani kurban tamamen felç olup nefes alamadığı sırada aslında etrafında olup biten her şeyin farkındadır ancak parmağını bile oynatamaz. Eğer bu kişiye hemen yapay solunum desteği sağlanmazsa, kurban bilinci tamamen açıkken boğularak hayatını kaybeder.

YAŞAM ALANI VE BOYUTU

Genellikle Pasifik ve Hint Okyanusları'nda, özellikle Avustralya ve Japonya kıyılarında sığ sularda ve mercan resiflerinde yaşarlar. Boyutları sadece 12 ile 20 cm arasındadır. Bir tenis topundan daha küçük olan bu canlı, kıyılardaki sığ havuzlarda oyun oynayan çocuklar için büyük bir risk oluşturur.

HAYATTA KALMA ŞANSI VAR MI?

Panzehiri olmasa da, doğru müdahale hayat kurtarabilir. Zehir vücutta parçalanana kadar (genellikle 15-24 saat) hastaya kesintisiz yapay solunum uygulanırsa, vücut zehri attıktan sonra kurban tamamen iyileşebilir. Ancak bu süreçte hastanın kalbinin ve ciğerlerinin makine desteğiyle çalıştırılması şarttır.