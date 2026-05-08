İstanbul Ümraniye'de yol çalışması nedeniyle emniyet şeridini kullanan bir vatandaşa 20 bin TL ceza kesildi. Sosyal medyada yer alan iddiaya göre vatandaş brandada yazan yazıyı gördükten sonra emniyet şeridini kullandı. Ardından 20 bin TL'lik ceza ile karşı karşıya kaldı. Videoda brandayı gösteren vatandaş duruma itiraz etti.

ÖNCE İZİN VERDİLER SONRA CEZA KESTİLER

İstanbul Ümraniye'de gerçekleşen olayda iddiaya göre bir vatandaş yol çalışması nedeniyle aracını emniyet şeridine soktu. Tünel girişine asılan brandada emniyet şeridi kullanımına izin verildiğini gördüğü için emniyet şeridini kullandığını belirten vatandaş karşı karşıya kaldığı ceza sonrası duruma itiraz etti.

İddiaya göre emniyet şeridini kullanan sürücüye 20 bin TL ceza kesildi. Olay yol çalışmasının sürdüğü bölgede meydana geldi. Sürücü gördüğü yazı üzerine emniyet şeridinin yol çalışması nedeniyle kullanıma açıldığını düşünerek bu şeritten ilerledi. Fakat sürücünün plakası alınarak ceza gönderildi.

YAZIYI GÖSTERİP İTİRAZ ETTİ

Sürücü kesilen 20 bin TL'lik cezanın ardından tepi gösterdi. Olay yerine giderek tünel üzerine asılan brandayı gösteren sürücü, "Çalışma alanı boyunca emniyet şeridini kullanabilirsiniz" yazısına dikkat çekti. Yaşanan olay çalışma alanı ve süresi boyunca o yolu kullanan diğer vatandaşların da aynı sebepten cezalar ile karşılaşabileceğini göstermiş oldu.