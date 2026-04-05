Halk arasında yaygın olan "yemekle birlikte su içmenin sindirimi bozduğu" yönündeki inanışlar, tıp dünyasından gelen açıklamalarla yeni bir boyut kazandı. Gastroenteroloji uzmanları, su tüketiminin mide asidi ve sindirim enzimleri üzerindeki etkilerine dair güncel verileri paylaştı.

Beslenme uzmanları, sağlıklı bir bireyin mide yapısının, dışarıdan alınan sıvılara karşı pH dengesini koruma kapasitesine sahip olduğunu belirtiyor. Yapılan araştırmalar, yemek sırasında içilen suyun mide asidini sindirimi engelleyecek düzeyde seyreltmediğini gösteriyor. Midenin, besinlerin parçalanması için gerekli olan asidik ortamı dinamik bir şekilde muhafaza ettiği ifade edildi.

SİNDİRİME ETKİLERİ

Bilimsel verilere göre, suyun sindirim sistemindeki temel fonksiyonları şunlardır:

Sıvılar, katı gıdaların parçalanmasına ve yemek borusundan geçişine yardımcı oluyor.

Su, besin öğelerinin çözünerek bağırsaklardan kana karışma sürecini destekliyor.

Yeterli sıvı alımı, dışkıyı yumuşatarak sindirim sisteminin düzenli çalışmasına katkı sağlıyor.

MİDE İÇİ BASINCI ARTIRIYOR

Uzmanlar, genel kanının aksine su içmenin sağlıklı bireyler için risk teşkil etmediğini vurgularken, belirli gruplar için istisnalar bulunduğunu belirtti. Gastroözofageal Reflü Hastalığı (GÖRH) olan bireylerde, yemekle birlikte fazla sıvı tüketiminin mide içi basıncı artırarak mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçmasına neden olabileceği uyarısı yapıldı.

Beslenme ve diyetetik uzmanları, suyun mide hacminde yer kaplayarak daha erken doygunluk hissi yarattığını, bu durumun kalori alımını sınırlamak isteyen bireyler için bir strateji olarak kullanılabileceğini kaydediyor. Ancak suyun, gıdaları yeterince çiğnemeden yutmak amacıyla kullanılmaması gerektiğinin altı çiziliyor.