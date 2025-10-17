Yemek yedikten sonra uykunun bastırması normal bir refleks olarak görülse de uzmanlar aslında bunun ciddi bir sağlık sorununun habercisi olduğunu belirtiyor. Kilo vermede zorluk yaşayanlarda da görülen bu hastalık 5 kişiden birinde sıklıkla yaşanıyor. Ve çoğu kişi bu sıradan alışkanlığın ne kadar tehlikeli olabileceğinin farkında bile değil.

Diyabetin en sık görüldüğü ülkelerden biri de Türkiye. Bunun ise aslında herkesin yaptığı sıradan görülen bir alışkanlık. Diyabetin 20'li yaşlara düştüğünü belirten uzmanlar, bazı noktalarda uyarıda bulundu.

TÜM ORGANLARA ZARAR VERİYOR

Vücudun tüm organlarına zarar veren diyabet, tedavi edilmediğinde damar, göz, kalp, böbrek ve sinirleri harap edebiliyor. Ayrıca cinsel işlevi bozuyor. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Rüştü Serter "Hipertansiyon, damar organ, enfarktüs, inme, kalp yetmezliği, körlük, böbrek yetmezliği en olumsuz sonuçlardır. Kapanmayan yaralara, iyileşmeyen enfeksiyonlara ve bacak ampütasyonlarına yol açabilir" diye konuştu.

Diyabetin 20 ila 80 yaş arasında sıklıkla yaşandığı ve bu rakamın yükseldiğini belirten Prof. Dr. Serter, bu sayının 2030 yılında 10 milyona yaklaşabileceğini ifade etti. Serter, ayrıca 4 milyon kişide de gizli şeker olduğunu söyledi.

İŞTE DİYABETTEN KORUNMANIN YOLLARI:

-Glisemik indeksi yüksek gıdalardan uzak durulmalı yani beyaz ekmek, börek, pirinç...

-Yemek sırasında karnınızı tıka basa doyurmayın. Bu önemli bir nokta. Çünkü en sağlıklı gıdaların dahi aşırı miktarda tüketilmesi kilo alımına ve yağlanmaya yol açar.

-Sağlık açısından en önemli noktalardan biri de düzenli egzersiz yapılmasıdır. Haftada en az 3 gün 1 saat tempolu yürüyerek diyabet riskini azaltabilirsiniz.

-Sağlık ölçümlerinizi düzenli olarak yaptırın.

-Alkolden uzak durun

Ülkemizde özellikle 38 yaş ve üzeri 5 kişiden birinin diyabet hastası olduğunu ifade eden Prof. Dr. Rüştü Serter “Özellikle fazla kilolu bireyler ve ailesinde birinci derece yakınlarında diyabet olanlar yüksek risk grubundadır. Bu kişilerin doktora başvurarak insülin direnci, kan şekeri tablolarını doktorun uygun gördüğü aralıklarla kontrol ettirmeleri erken önlem almak için önemlidir. Ailesinde diyabet öyküsü bulunan kişilerin bir de fazla kiloları varsa risk daha da yüksektir” dedi.

YEMEKTEN HEMEN SONRA UYUYORSANIZ DİKKAT

Prof. Dr. Rüştü Serter ayrıca, "Prediyabet sinsi bir tablo olsa da bazı ipuçları bu konuda uyarıcı olabilmektedir. Gün içerisinde sık acıkmalar, tatlı yeme atakları, yemek sonrası tekrar acıkma, yemek sonrası uyku basması, kilo vermenin giderek zorlaşması bunlardan başlıcaları. Şekerin yükselmesi ile birlikte sık idrara çıkma, gece idrara çıkma, çok susama, ağız kuruluğu, el ve ayaklarda yanma uyuşma, vücut direncinde düşme, sık enfeksiyona yakalanma görülebilir. Şeker çok yükseldiğinde kilo kaybı başlar" diyerek basit gibi görünen bazı alışkanlıkların diyabetin habercisi olduğunu aktardı.