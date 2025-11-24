The Mirror’ın aktardığı bilgiye göre İngiliz pankreas cerrahı Neville Menezes, pankreas kanserinin erken dönem belirtilerinin çoğu zaman göz ardı edildiğini ve bunun hastalığın ilerlemesine yol açtığını belirtti. Birleşik Krallık’ta her yıl yaklaşık 10 bin kişi pankreas kanseri nedeniyle yaşamını yitiriyor.

PANKREAS KANSERİ SESSİZCE İLERLEYEBİLİYOR

Pankreas; mide arkasında, karın boşluğunun derinliklerinde yer alan ve sindirim enzimleri ile kan şekeri düzenleyici hormonlar salgılayan hayati bir organ. Bu nedenle, organ üzerindeki değişikliklerin erken fark edilmesi büyük önem taşıyor. Menezes, “Pankreas kanseri uzun süre belirti vermeden ilerleyebilir. Şikayetler belirginleştiğinde çoğu zaman hastalık ilerlemiş olur” dedi.

YEMEK SONRASI ARTIYORSA DİKKAT

Pankreas kanserinin en sık görülen belirtilerinden biri sırt ağrısı. Uzmanlara göre ağrı, karın üst kısmından sırta doğru yayılabilir ve özellikle yemeklerden sonra belirgin bir şekilde artabilir. Menezes, “Geçmeyen ve ağrı kesicilere ya da mide asidini azaltan ilaçlara yanıt vermeyen karın veya sırt ağrısı uyarıcı bir bulgu olabilir” diye belirtti.

AĞRI OMUZA VE KÜREK KEMİĞİNE YAYILABİLİR

Pankreas Kanseri Derneği, tümörün sinirlere ya da çevredeki organlara baskı yapması durumunda ağrının omuza, kürek kemiği altına veya sırtın alt kısmına doğru yayılabildiğini aktarıyor. Çoğu hastada karın ve sırt ağrısı aynı anda hissediliyor.

DİĞER KRİTİK BELİRTİLER

Uzmanlar, sırt ağrısına eşlik edebilecek diğer belirtileri şöyle sıralıyor:

• Nedensiz kilo kaybı veya iştahsızlık

• Ciltte ve göz aklarında sararma (sarılık)

• Uzun süren mide bulantısı, şişkinlik, hazımsızlık

• Bağırsak alışkanlıklarında belirgin sebebi olmayan değişiklik

• Sarılıktan önce ortaya çıkabilen cilt kaşıntısı

Dr. Menezes, bu belirtilerin her zaman pankreas kanserini göstermediğini ancak dört haftadan uzun sürdüğü durumlarda mutlaka bir doktora başvurulması gerektiğini söyledi.