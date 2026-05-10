Emeklilik dönemi için ev satın alan Tono Pineiro, yenileme çalışmaları sırasında duvar bölmelerine saklanmış altı adet metal kutu saptadı. Kutuları açtığında içlerinde toplamda 47 bin sterlin (yaklaşık 2,5 milyon TL) değerinde İspanyol pesetası olduğunu gören Pineiro, paraları euroya çevirmek için bankaya başvurdu.

SON DEĞİŞİM TARİHİ ENGELİNE TAKILDI

The Mirror'ın haberine göre, Pineiro’nun bulduğu paraların büyük bir kısmının İspanya'nın 2002 yılında euroya geçişiyle birlikte tedavülden kaldırılan eski banknotlar olduğu belirlendi. İspanya Merkez Bankası yetkilileri, eski pesetaların euro ile değişim süresinin dolduğunu bildirerek, bulunan paraların önemli bir kısmının resmi bir maddi değerinin kalmadığını açıkladı.

PARANIN BİR KISMINI KURTARMAYI BAŞARDI

Resmi sürenin geçmesine rağmen Pineiro, daha yeni seriye ait olan banknotların bir kısmını istisnai yollarla euroya çevirmeyi başardı. Bu süreç sonunda yaklaşık 1,5 milyon TL değerinde nakit elde eden ev sahibi, kazandığı meblağı evin çatı yenileme işlemlerinde kullandığını belirtti. Pineiro, banka tarafından kabul edilmeyen eski seriye ait bazı banknotları ise hatıra olarak saklama kararı aldı.

40 YILDIR TERK EDİLMİŞ DURUMDAYDI

Sosyal medya üzerinden bularak satın aldığı evin yaklaşık 40 yıldır sahipsiz olduğunu ifade eden Pineiro, paraların nemden korunması amacıyla metal kutulara yerleştirildiğini ifade etti. Bulunan banknotların büyük bir kısmının fiziksel olarak "ütülenmiş gibi" korunmuş olması dikkat çekti. Olay, Avrupa’da tedavülden kalkan eski para birimlerinin saklanması ve hukuki değişim süreleri konusundaki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.