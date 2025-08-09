Sosyal medyada hızla yayılan sahte gamze estetiği Türkiye'de de çılgınlığa döndü. Yeni trendlerden biri olan ‘gamzeplasti’ gamze estetiği doğuştan gamzesi olmayanların cerrahi yöntemlerle yanaklarına çukurlar açmasıyla yapılıyor. Uzmanlar ise bu uygulamaların kalıcı hasarlara neden olabileceğini ifade ediyor.

Güney Kore'de başlayan ve tüm Asya ülkelerinde popüler olan gamze estetiği son yıllarda ülkemizde de yayınlaşmaya başladı. Dünyanın dört bir yanında gamzeli hallerini paylaşanların sayısı da çok fazla. Ünlülere özenenler soluğu estetik doktorlarının yanında alıyor.

DÜNYADA SAHTE GAMZE ÇILGINLIĞI

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sinan Öksüz, Türkiye Gazetesi'ne verdiği röportajda, işlemin derinin alt kısmına bulunan kaslara doğrudan tutunması için gülümseme ya da minik hareketler sonucunda gamzeler belirgin hale getirildiğini söyledi.

DERİNİN ALTINA KESİ ATILIYOR

Öksüz, gamze estetiğinin deri altındaki dokular yapılmasıyla oluştuğunu belirtti. Ağız içerisinde yapılan küçük kesiyle yanak altında ulaştıklarını ifade eden Öksüz, "Derinin içeriden atılan dikişlerle alttaki dokulara tutturulması sonucu, çukur bir görüntü oluşmasını sağlıyoruz" dedi.

KALICI İZLER BIRAKABİLİR

Bu tür ciddi ameliyatların uzman ellerde yapılmaması durumunda risklerin arttığın ifade eden Öksüz, gamze ameliyatında yüzde kalıcı hasarlar oluşabileceğini belirtti. Kesiden dolayı bölgede iz kalabileceği konusunda uyardı.