Evlilik işlemlerinin ardından balayına çıkmaya hazırlanan çiftler, rezervasyon bilgilerindeki isim farklılıkları nedeniyle uçağa biniş aşamasında engelle karşılaşabiliyor. Havayolu şirketleri ve güvenlik birimleri, bilet üzerindeki isim ile kimlik belgesindeki isim birebir uyuşmadığı takdirde yolcuyu "farklı bir kişi" olarak tanımlıyor. Bu hatayı havalimanında düzeltmenin maliyeti ise havayolu şirketine bağlı olarak 45 ile 160 sterlin arasında değişiyor.

BİLET VE PASAPORTTAKİ İSİM AYNI OLMALI

Havayolu güvenliği ve uçuş prosedürleri gereği, biniş kartındaki ismin ibraz edilen pasaportla tam uyumlu olması zorunluluk arz ediyor. Eğer yolcu yasal olarak soyadını değiştirmiş ancak pasaportunu henüz yenilememişse, uçak biletini mutlaka pasaportta yazılı olan (eski) soyadıyla alması gerekiyor. Pasaportun yenilendiği durumlarda ise bilet bilgilerinin güncellenmesi şart koşuluyor.

SON DAKİKA DEĞİŞİKLİKLERİNDE YÜKSEK ÜCRET

İsim değişikliği işlemlerinde havayolu şirketleri farklı politikalar uyguluyor. Birçok şirket, uçuştan makul bir süre önce evlilik cüzdanı ibraz edildiğinde değişikliği ücretsiz veya düşük bir hizmet bedeliyle gerçekleştiriyor. Ancak seyahat günü havalimanında yapılan işlemlerde cezai yaptırımlar devreye giriyor. Özellikle düşük maliyetli havayolu şirketlerinde bu işlem için bilet fiyatına yakın ek ücretler talep edilebiliyor.

48 SAAT ÖNCE BİLDİRİLMESİ GEREKİYOR

Uzmanlar, isim değişikliği taleplerinin uçuş saatinden en geç 48 saat önce havayolu destek hattına bildirilmesi gerektiğini vurguluyor. Belirlenen sürenin aşılması durumunda isim değişikliği yapılamıyor ve yolcunun mevcut biletini iptal ederek yüksek bedellerle yeni bir rezervasyon yapması gerekebiliyor. Ayrıca, biletin aracı acenteler üzerinden alınması durumunda, havayolu ücretine ek olarak acentelerin de "işlem bedeli" adı altında komisyon talep edebileceği bildiriliyor.