İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait bir tarihi yapıya daha iktidar tarafından el konuldu. Beyoğlu’nun simge yapılarından Metro Han’ın mülkiyeti İETT’den alınarak Sultan Bayezid Han-ı Sani Bin Mehmed Han-ı Sani Vakfı’na (II. Bayezid Vakfı) devredildi.

Finiküler, Tünel-Karaköy arası yolcu taşıyor.

İBB RESTORE ETTİ

Böylece, İBB mülkiyetinde bulunan ve son yıllarda kapsamlı restorasyon çalışmalarıyla yeniden halka açılan bir tarihi yapı daha Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün bünyesine geçmiş oldu.

İktidarın el koyma kararı aldığı Yerebatan Sarnıcı için mahkeme yürütmeyi durdurma kararı almıştı. Metrohan’ın alınması, Yerebatan’ın intikamı olarak değerlendiriliyor. Metro Han için de yeni bir dava sürecinin gündeme gelebileceği belirtiliyor.

İBB tarafından kapsamlı restorasyondan geçirilen Metro Han, 2023’te, “Tarihi Metrohan Hafıza Müzesi ve Kültür Kompleksi” olarak yurttaşların kullanımına açılmıştı.

ALTINDA TÜNEL VAR

Yapı, sergilere, kültürel etkinliklere ve kütüphane çalışmalarına ev sahipliği yapıyordu. Beyoğlu’nun hafızasında önemli bir yere sahip olan 148 yıllık tarihi binanın altında, dünyanın en eski ikinci metrosu kabul edilen Tünel bulunuyor.

1863’te inşa edilen Londra metrosunun ardından yapılan, 573 metre uzunluğundaki tarihi Tünel hattının merkezi Metro Han’da yer alıyor.

GİRİŞ ÜCRETİ HÂLÂ

İBB, el koyma girişimi başlayınca herkesin görmesi için Yerebatan Sarnıcı’na girişi 1 TL’ye düşürmüştü. Halen de aynı fiyat, gidin görün...