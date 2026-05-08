ABD’nin yeni nesil hayalet bombardıman uçağı B-21 Raider, test sürecinde dünya havacılık tarihine geçecek bir hıza ulaştı. Üretici Northrop Grumman’ın 7 Mayıs 2026 tarihli açıklamasına göre, uçağın kritik geliştirme uçuşları planlanan 180 gün yerine sadece 73 günde başarıyla tamamlandı.

Modern askeri projelerde nadir görülen bu hızın arkasında, uçağın henüz hangardan çıkmadan önce dijital ortamda ve simülasyonlarda binlerce saat test edilmiş olması yatıyor. Yazılım ve sistem entegrasyonu o kadar sağlam çıktı ki, mühendislerin uçuşlar arasında uzun süreli düzeltmeler yapmasına gerek kalmadı. Tek bir havalanışta birden fazla test hedefine ulaşılarak hem zamandan hem de maliyetten büyük tasarruf sağlandı.

B-21 Raider'ın testlerde öne çıkan diğer özellikleri ise şunlar:

- 14 Nisan’da yapılan denemelerle uçağın uzun menzil kapasitesi kanıtlandı.

- Eski nesil bombardıman uçaklarına göre çok daha az yakıt tüketen B-21, lojistik bağımlılığı azaltarak operasyon esnekliğini artırıyor.

- Uçağın üretim süreçlerinde kullanılan ileri teknoloji, yazılım sertifika sürelerini yüzde 50 oranında kısalttı.

ABD İÇİN HAYATİ BİR ÖNEME SAHİP

Bu hızlandırılmış takvim, B-21’in beklenenden çok daha erken bir tarihte tam kapasiteyle göreve hazır hale geleceğini gösteriyor. Özellikle Pasifik gibi geniş coğrafyalarda ABD için hayati bir saldırı aracı olacak olan B-21, sadece bir uçak değil; nükleer caydırıcılığın ve modern hava savaşlarının yeni dijital kalesi olarak nitelendiriliyor.