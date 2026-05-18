ABD Başkanı Donald Trump bir türlü anlaşmaya zorlayamadığı İran'ı bu kez de 'film afişleriyle' tehdit etti.

Trump, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımlarda kendisini bir savaş gemisinin üzerinde, fırtına içinde yol alırken tasvir etti, "fırtınadan önceki sessizlik!" ifadesini görselin üzerine yerleştirdi.

ABD Başkanı bununla sınırlı kalmadı. Yapay zekayı kullanarak görsel yaratmayı çok seven Trump kendisinin dev bir kırmızı düğmeye basmasıyla uzaydan hedeflerin vurulduğu görüntüler de yayınladı.

Başkan, İran İHA'larının da gemilerden kendisinin ateşlediği lazerlerle yok edildiği animasyon görüntüleri de ihmal etmedi.

En dikkat çeken görseller arasında, Türkiye ve Orta Doğu'nun tamamının ABD bayrağıyla kaplandığı bir görüntü de yer aldı. Sadece İran'ın ismi gözükürken oklar ülkeyi çevreledi.

Trump sosyal medyada kendi etkileşim taarruzunu başlatırken, arka planda ise gerçek bir savaş için hazırlıklar devam ediyor.

ABD VE İSRAİL SİLAHLARI HAZIRLADI

ABD Başkanı Trump ve İsrail Başbakanı Netanyahu dün akşam İran'a yapılacak saldırılar hakkında uzun bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi'ne göre bu görüşmenin ardından Netanyahu, güvenlik kabinesini acilen toplama kararı aldı. Bakanlar bugün bilgilendirilecek.

Geçen hafta, İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik saldırıları yeniden başlatmak için yoğun hazırlıklar yürüttüğü, bu saldırıların bu hafta içinde gerçekleşebileceği bildirildi.

Pazar günkü görüşmeler, BAE'deki bir nükleer santrale bir insansız hava aracının saldırmasının ardından gerçekleşti.

Trump ise 15 Mayıs'ta Pekin'den Washington'a döndüğünden beri İran üzerindeki baskıyı artırdı. ABD Başkanı bir aydır süren ateşkesin "yoğun bakımda" olduğunu söyledi.

Bunun üzerine Pentagon, enerji tesisleri ve altyapı dahil olmak üzere İran’a yönelik olası bir saldırıda vurulacak hedefleri listeledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin’den döndükten sonra, J.D. Vance, Steve Witkoff ve Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü’nün de hazır bulunduğu bir toplantıda, İran’a yönelik ek adımları yönetimindeki üst düzey yetkililerle görüştü.

Bunun yanında Trump ateşkesten sonra "İran'da bir temizliğin gerekli olabileceğini" öne sürdü. İran'ın "bir anlaşma yapmak için zamanının daraldığını" vurguladı.

İran ise tarafı ise geri adım atmıyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Washington'dan gelen mesajların müzakereleri zora soktuğunu söyledi. Arakçi, Trump'ın aşırıcı taleplerin kabul edilemez olduğunu vurguladı.