Eyalet sağlık departmanı, H5N5 kuş gribi tanısıyla tedavi gören hastanın yaşamını yitirdiğini doğruladı. Bu ölüm, küresel ölçekte H5N5 kaynaklı ilk insan vakası olarak kaydedildi. Yetkililer, hastanın çeşitli sağlık sorunlarına sahip olduğunu ve enfeksiyonun ağır seyretmesinin buna bağlı olabileceğini belirtti.

VİRÜS HASTANIN KÜMESİNDE TESPİT EDİLDİ

Yapılan çevresel incelemelerde H5N5 virüsü, hastanın arka bahçesindeki farklı türlerden oluşan kümes hayvanlarının bulunduğu alanda tespit edildi. Uzmanlar, enfeksiyonun kaynağının evcil kümes hayvanları ya da bölgedeki yabani kuşlar olabileceğini değerlendiriyor.

Sağlık departmanı, vakayla bağlantılı başka bir kişide kuş gribi görülmediğini ve genel halk için riskin düşük olduğunu açıkladı. Kümes ortamında bulunan veya hayvanlarla temas etmiş kişiler ise semptomlara karşı yakından takip ediliyor.