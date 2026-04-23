Rusya, modern savaş alanlarının en büyük tehditlerinden biri haline gelen küçük insansız hava araçlarına (İHA) karşı geliştirdiği "Yolka" adlı önleyici dron sistemini seri üretime geçirdiğini duyurdu.

Özellikle FPV tipi dronlara karşı ekonomik bir çözüm olarak tasarlanan Yolka, klasik hava savunma sistemlerinin aksine patlayıcı içermeyen ve doğrudan kinetik çarpma yöntemiyle hedefi imha eden yapısıyla dikkat çekiyor.

Yapay zeka destekli optik sensörleri sayesinde hedefini otonom olarak takip edebilen sistem, operatör müdahalesine olan ihtiyacı minimize ederek reaksiyon süresini en aza indiriyor.

Hafif tasarımıyla ön cephede taşınabilir lançerlerden hızlıca fırlatılabilen Yolka, radar sistemleriyle entegre çalışarak nokta savunma katmanı oluşturuyor.

Düşük maliyetiyle "ucuz tehdide ucuz karşılık" stratejisinin bir parçası olan sistem, her ne kadar olumsuz hava koşullarında performans kaybı yaşasa da 2026 itibarıyla Rus ordusunun dron savunmasında tamamlayıcı bir güç olarak sahada yaygınlaşıyor.