Teknoloji dünyası her yıl daha ince çerçeveler, ekran altı kameralar ve premium tasarım anlayışıyla geleceğe doğru ilerlerken, yükselen maliyetler sektörü beklenmedik biçimde geçmişin bazı alışkanlıklarına geri döndürebilir. Ortaya çıkan yeni bir sızıntı, bazı akıllı telefon üreticilerinin uzun süredir terk edildiği düşünülen donanım tercihlerini yeniden gündeme alabileceğini gösteriyor.

2026’DA ESKİYE DÖNÜŞ SİNYALLERİ

Gizmochina kaynaklı habere göre, sızıntılarıyla bilinen Digital Chat Station, yakında tanıtılacak cihazlarda geçmişte yaygın olan bazı donanım özelliklerinin geri dönebileceğini iddia etti.

İddialara göre yeni modellerde üst segmentte bile 512 GB depolama alanına karşılık yalnızca 8 GB RAM tercih edilebilir. Ayrıca 90 Hz yenileme hızına sahip damla çentikli ekranlar, SIM ve microSD kart desteği, optik (kısa mesafeli) parmak izi sensörleri ve plastik çerçeveler gibi detaylar yeniden karşımıza çıkabilir.

MALİYET BASKISI ÜRETİCİLERİ ZORLUYOR

Bu geri dönüşün arkasındaki en önemli nedenin, özellikle bellek ve depolama bileşenlerinde yaşanan maliyet artışları olduğu düşünülüyor.

OnePlus, Oppo, Vivo ve iQOO gibi Çinli markaların uygun fiyatlı modellerinde fiyat artışına gitmesi dikkat çekiyor. Öte yandan Samsung da Hindistan gibi pazarlarda fiyatlarını yukarı yönlü güncellemiş durumda.

TEK BİR ÖZELLİK DEĞİL, BİR 'KOMBİNASYON'

Sızıntıyı dikkat çekici kılan nokta, yalnızca tek bir özelliğin geri dönmesi değil; birden fazla eski donanım tercihinin aynı cihazda bir araya gelme ihtimali. Damla çentik, plastik kasa ve microSD desteğinin birlikte sunulması, üreticilerin artan küresel fiyat baskısı karşısında ürün stratejilerini yeniden şekillendirdiğine işaret ediyor.