Avrupa’daki demiryolu ağına dikkat çeken yeni bir yüksek hızlı tren hattı ekleniyor. Almanya’nın Köln kenti ile Belçika’nın Antwerp şehri arasında hizmet verecek yeni direkt ICE hattının 7 Eylül 2026’da faaliyete başlaması planlanıyor. Traveloffpath’in aktardığı bilgilere göre bu bağlantı, iki şehir arasındaki ilk doğrudan ICE seferi olacak.

Yeni hat, Alman demiryolu şirketi Deutsche Bahn ile Belçika’nın ulusal demiryolu işletmesi SNCB iş birliğiyle hayata geçiriliyor. Şimdiye kadar ICE trenlerinin büyük bölümü Brüksel’de son bulurken, yeni güzergâh sayesinde yolcular Antwerp’e aktarmasız ulaşabilecek.

GÜNDE 2 SEFER DÜZENLENECEK

Planlamaya göre trenler her gün karşılıklı olarak iki kez hareket edecek. Köln ile Antwerp arasındaki toplam seyahat süresinin yaklaşık 2 saat 25 dakika olması bekleniyor.

Bilet fiyatları henüz resmi olarak açıklanmasa da mevcut Köln–Brüksel tarifeleri baz alındığında fiyatların şu aralıkta olması öngörülüyor:

Süper ekonomik erken rezervasyon: 35–55 dolar

Standart esnek bilet: 75–140 dolar

sınıf: 110–220 dolar

KÖLN: TARİH VE BİRA KÜLTÜRÜNÜN BULUŞTUĞU ŞEHİR

Cologne, Batı Almanya’nın en önemli kültür merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. Kentin simgesi olan Cologne Cathedral, II. Dünya Savaşı sırasındaki bombardımanlardan ayakta kalmayı başardı. Tarihi merkezin büyük kısmı zarar görse de şehir bugün hâlâ mimarisi ve canlı atmosferiyle turist çekiyor.

Köln aynı zamanda geleneksel bira kültürüyle de tanınıyor. Şehirdeki tarihi publar ve yerel “Kölsch” birası ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği detaylar arasında yer alıyor.

AACHEN: ÜÇ ÜLKENİN KESİŞİMİNDE KÜLTÜREL DURAK

Aachen, çoğu zaman göz ardı edilen ancak tarihi açıdan oldukça zengin bir şehir olarak dikkat çekiyor. Şarlman’ın en sevdiği ikametgâhlardan biri olan kentteki Aachen Cathedral, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde bulunuyor.

Belçika ve Hollanda sınırına yakın konumu sayesinde Aachen’da farklı kültürlerin etkisi hissediliyor. Bisiklet dostu yapısı, Belçika mutfağından izler taşıyan restoranları ve uluslararası öğrenci nüfusu şehrin karakterini şekillendiriyor.

LIÈGE: BELÇİKA’NIN SERT AMA ETKİLEYİCİ YÜZÜ

Belçika’daki ilk durak olan Liège, geçmişte önemli bir prenslik ve piskoposluk merkeziydi. Şehir, daha endüstriyel ve “ham” görünümüyle Almanya’daki komşularından ayrılıyor.

Buna rağmen kentte çok sayıda gotik yapı ve tarihi bina korunmuş durumda. Şehrin en dikkat çekici noktalarından biri ise 374 basamaklı Montagne de Bueren merdivenleri. Ayrıca Liège waffle’ları da bölgenin en ünlü lezzetleri arasında gösteriliyor.

LEUVEN: ORTA ÇAĞ ATMOSFERİNİ KORUYAN ÜNİVERSİTE ŞEHRİ

Leuven, kalabalık turistik rotalardan uzaklaşmak isteyenler için öne çıkan şehirlerden biri. Dar sokakları ve gösterişli belediye binasıyla Leuven, Belçika’nın en iyi korunmuş orta çağ merkezlerinden biri kabul ediliyor.

Kent aynı zamanda Avrupa’nın en eski üniversitelerinden KU Leuven’e ev sahipliği yapıyor. Dünyaca ünlü Stella Artois birasının doğduğu şehir olan Leuven’deki Oude Markt Meydanı ise yoğun bar kültürü nedeniyle “Avrupa’nın En Uzun Barı” olarak anılıyor.

BRÜKSEL: TARİHİ MEYDANLAR VE MODERN ŞEHİR DOKUSU

Brussels, Avrupa’nın en çok ziyaret edilen başkentlerinden biri olmayı sürdürüyor. Şehrin en dikkat çekici noktası ise barok cepheli yapılarıyla ünlü Grand-Place meydanı.

Turistler ayrıca Musical Instruments Museum yakınındaki seyir noktasından şehir merkezinin panoramik manzarasını izleme fırsatı buluyor. Bununla birlikte bazı modern bölgeler ve mimari yapılar ziyaretçiler arasında tartışmalı bulunabiliyor.

ANTWERP: MODA, SANAT VE LİMAN ŞEHRİ

Hattın son durağı olan Antwerp, tarihi dokusu ile modern yaşamı bir araya getiren önemli bir Belçika metropolü olarak tanımlanıyor.