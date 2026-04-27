Akşam saatlerinde bastıran yağışla birlikte ana arterler kısa sürede su altında kaldı. Yurttaşlar, “yenilendiği” iddia edilen altyapının ilk ciddi sınavda çöktüğünü belirtti.

CADDELER DEREYE DÖNDÜ, ALT GEÇİTLER CAN PAZARI

Kent merkezinde birçok cadde dereye dönerken, Gazi Caddesi ile Vali Fahri Bey ve Zübeyde Hanım gibi noktalarda su seviyesi kaldırımları aştı, ulaşım aksadı. Esnaf kendi imkanlarıyla önlem almaya çalışırken, yetersiz rögarlar nedeniyle oluşan akıntı küçük araçları sürükleyecek seviyeye ulaştı. Kızılay Alt Geçidi’nde su kısa sürede yükseldi, bir otomobil mahsur kaldı. Araçtaki iki kişi pencereden çıkarak aracın üzerine sığındı ve ekipler tarafından kurtarıldı.

UYARILAR DİKKATE ALINMADI

Bir mahalle sakini, “Her yağmurda aynı korku ama bu kez can pazarı yaşandı” diyerek tepkisini dile getirdi. Alt geçitlerdeki su baskınları, altyapı eksikliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

DOLU ÜRETİCİYİ VURDU

Koruk Köyü’nde etkili olan dolu yağışı bağlara zarar verdi. Çiftçiler art arda yaşanan afetler nedeniyle zor durumda olduklarını belirterek destek istedi.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol da zararların karşılanması ve üreticilere acil destek sağlanması çağrısında bulundu. Erol, zarar tespit çalışmalarının hızlandırılması ve çiftçilerin kayıplarının giderilmesi gerektiğini vurguladı.