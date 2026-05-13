İzlanda Meteoroloji Ofisi’nin verilerine göre magma birikimi özellikle Reykjanes Yarımadası’ndaki Sundhnúkur krater hattı çevresinde yoğunlaşıyor. Bilim insanları, mevcut seviyenin son yıllardaki en yüksek değerlerden biri olduğunu ifade ediyor.

YEDİNCİ PATLAMA İHTİMALİ GÜÇLENİYOR

Uzmanlara göre bölgede Aralık 2023’ten bu yana devam eden volkanik hareketlilik yeni bir patlamaya hazırlanıyor olabilir. İzlanda’daki önceki patlamaların büyük bölümünün, yer altında yaklaşık 17 ila 23 milyon metreküp magma birikmesinin ardından gerçekleştiği belirtiliyor.

Şu anda ulaşılan 25 milyon metreküplük seviyenin, önceki eşiklerin üzerine çıktığı ifade edilirken uzmanlar yeni bir magma hareketinin ya da volkanik patlamanın “yüksek ihtimal” haline geldiğini söylüyor.

BLUE LAGOON VE ÇEVRESİ YAKINDAN İZLENİYOR

Olası patlamanın en fazla Grindavik kasabası ve dünyaca ünlü Blue Lagoon çevresini etkileyebileceği belirtiliyor. Bölgede son iki yılda yaşanan patlamalar nedeniyle binlerce kişi tahliye edilmiş, yollar ve bazı altyapı sistemleri zarar görmüştü.

İzlanda Meteoroloji Ofisi, yer deformasyonu ve sismik hareketliliğin devam ettiğini açıklarken bölgede risk seviyesinin yüksek kaldığını duyurdu. Uzmanlar, yeni patlamanın ne zaman gerçekleşeceğinin kesin olarak bilinmediğini ancak magma birikiminin hâlâ sürdüğünü belirtiyor.