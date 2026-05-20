20 Mayıs'ta yayınlanacak sezon finali öncesi Yeraltı dizisi oyuncu transferiyle gündeme geldi. Başarılı ve genç oyuncu sezon finalinde Cihan karakteriyle dizinin kadrosuna dahil oluyor.
HİKAYEDE KRİTİK BİR ROL ÜSTLENECEK
Medyapım imzalı ve NOW ekranlarında yayınlanan Yeraltı, sezon finali bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizinin final bölümü öncesi kadroya katılan Eren Ören, “Cihan” karakteriyle hikâyeye dahil olacak. Ören’in canlandıracağı karakterin, Azize’nin oğlu olarak (Sevil Akı) hikâyede kritik bir rol üstleneceği belirtildi.
Çarşamba akşamlarına damga vuran dizide yaşanacak gelişmelerin, sezon finalinde dengeleri tamamen değiştireceği konuşuluyor.