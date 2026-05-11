Yeraltı dizisindeki performansıyla dikkat çeken Aktaş, İbrahim Selim’in YouTube programına konuk oldu. Samimi açıklamalarda bulunan genç oyuncu, asıl mesleğinin gemi makine mühendisliği olduğunu söyledi. ''GEMİ MÜHENDİSİ'' Oyunculuğun yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Aktaş, aile mesleğini şu sözlerle anlattı: “Benim asıl mesleğim gemi makine mühendisliği, bu bizim aile işimiz. Bir noktada oraya geri dönerim diye düşünmüştüm. Avlu dizisinde yer aldım. İçime işleyen bir sahneyi oynadıktan sonra ‘Oyunculuk buymuş’ dedim.”

