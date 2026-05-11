Kanada’nın British Columbia eyaleti, film sahnelerini aratmayan, görenlerin gözlerine inanamadığı akılalmaz bir kazaya sahne oldu. Bir otomobille çarpışan motosiklet, çarpışmanın şiddetiyle metrelerce havaya fırlayarak trafik lambası direğine ters bir şekilde asılı kaldı.

SIRADAN BR GÜN KABUSA DÖNDÜ

Olay, yerel saatle 15.00 sıralarında Surrey-Delta sınırı yakınındaki Scott Road ve 72nd Avenue kavşağında meydana geldi.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan motosiklet, devasa bir güçle havaya savruldu. Akıllara durgunluk veren bir biçimde, trafik ışıklarının bulunduğu direğin en üst noktasına ulaşıp orada ters şekilde takılı kaldı. Olay yerinden geçen vatandaşlar, kafalarını kaldırdıklarında karşılaştıkları manzara karşısında donakaldı. Kazanın şiddeti, motosikletin ulaştığı bu sıra dışı konumla bir kez daha gözler önüne serildi.

MUCİZEVİ ŞEKİLDE KURTULDU

Korkutucu manzara sonrası bölgeye hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Metrelerce havadan asılı kalan motosikletin sürücüsü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalelerin ardından yetkililer yüreklere su serpen açıklamayı yaptı: Sürücünün vücudunda ciddi hasarlar olsa da hayati tehlikesi bulunmuyor.

Sedan otomobilin sürücüsü ise bu şiddetli kazayı burnu bile kanamadan atlatmayı başardı.

DÜNYANIN KONUŞTUĞU GÖRÜNTÜLER

Kısa sürede sosyal medyada yayılan ve fizik kurallarını zorlayan kaza görüntüleri, trafik güvenliği tartışmalarını da beraberinde getirdi. Kavşağın o anki durumu ve motosikletin nasıl o yüksekliğe çıkabildiği uzmanlar tarafından araştırılıyor.