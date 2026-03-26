Olay, 24 Mart’ta Hastane Caddesi'nde meydana geldi.

İkisinin de ortaokulda eğitim gördüğü belirtilen G.N.K. ile B.S. adlı kız öğrenciler, caddede karşılaştı.

G.N.K.'nin "Bugün benim seni dövesim var. Saçını duvardan duvara vurasım var. Sana ne dedim ben? Benim olana göz dikersen, gözlerini oyarım demedim mi?" dediği duyuldu.

G.N.K., B.S.'nin saçından tutup, yere yatırdı. G.N.K. ardından ayağıyla B.S.'nin yüzüne bastı. Olay cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Darbedilen öğrencinin ailesinin şikayetçi olması üzerine aynı gün İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme, devamında da adli soruşturma başlatıldı.

Kız öğrencilerin ifadeleri alınırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.