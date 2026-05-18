İsviçre, Avrupa’nın enerji geleceğini güvence altına alacak ve kıtanın elektrik şebekesini tek bir merkezden dengeleyecek dünyanın en güçlü yer altı batarya projesini hayata geçiriyor.

İsviçre’nin Laufenburg şehrinde yürütülen bu mega proje için yerin 27 metre altına, tam iki futbol sahası büyüklüğünde devasa bir kuyu kazıldı. Özel sektör fonlarıyla finanse edilen ve maliyetinin 5 milyar İsviçre frangını (yaklaşık 185 milyar TL) bulması beklenen bu dev enerji üssünün 2029 yılında faaliyete geçmesi planlanıyor.

210 BİN EVİN GÜNLÜK İHTİYACINI TEK BAŞINA KARŞILIYOR

Klasik lityum piller yerine yanma riski olmayan, sıvı elektrolit tabanlı "redoks akış" teknolojisiyle inşa edilen bu batarya, saniyeler içinde 1,2 gigavat enerji salma ve nükleer santrallere kafa tutacak düzeyde devasa bir depolama kapasitesine sahip olacak.

Rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir enerjide yaşanan anlık dalgalanmaları milisaniyeler içinde emip şebekeye geri vererek elektrik kesintilerinin önüne geçecek olan bu sistem, tek başına 210 bin evin bir günlük enerji ihtiyacını karşılayabilecek güçte.

Konum olarak zaten Avrupa elektrik ağlarının kalbi sayılan stratejik bir noktada yükselen bu yeraltı kompleksi, bünyesinde yapay zeka odaklı bir veri merkezi ve laboratuvarlar da barındıracak. Üstelik tesisten açığa çıkan atık ısı bölgesel ısınmada kullanılarak 30 yılda 75 bin ton karbon emisyonunun önüne geçilecek.