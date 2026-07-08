Bölge, yalnızca mağara sayısıyla değil, dünyanın en iyi korunmuş alçı taşı mağara sistemlerinden birine ev sahipliği yapmasıyla da öne çıkıyor. Bilim insanları, milyonlarca yıllık doğal süreçlerin oluşturduğu bu alanın hem jeoloji araştırmaları hem de mağarabilim açısından eşsiz bir açık hava laboratuvarı olduğunu belirtiyor.

DÜNYANIN EN DERİN ALÇI TAŞI MAĞARALARINDAN BAZILARI BURADA

UNESCO verilerine göre bölgedeki bazı mağaralar yaklaşık 265 metre derinliğe ulaşıyor. Ayrıca dünyanın en uzun alçı taşı mağaralarından biri de bu bölgede bulunuyor. Yer altındaki dar geçitler, geniş galeriler, doğal salonlar ve su yolları, mağaraların milyonlarca yıl boyunca şekillenmeye devam ettiğini gösteriyor.Uzmanlara göre bu mağaraların oluşmasını sağlayan en önemli etken, yağmur ve yer altı sularının alçı taşını yavaş yavaş eritmesi. Bu doğal süreç sonucunda bugün yüzlerce mağara, obruk, yer altı dereleri ve farklı kaya oluşumları ortaya çıkmış durumda.

YILLARDIR İNCELENİYOR

Kuzey Apeninler'deki bu mağara sistemi, 16. yüzyıldan bu yana bilim insanlarının ilgisini çekiyor. Bölgede yapılan araştırmalar sayesinde mağaraların oluşumu, yer altı su sistemleri ve kayaçların zaman içindeki değişimi hakkında önemli bilgiler elde edildi. UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesi'ne alınan bölge bugün sıkı koruma altında bulunuyor. Araştırmacılar, yüzlerce mağarayı bir arada barındıran bu alanın yalnızca İtalya'nın değil, dünyanın en önemli doğal miraslarından biri olduğunu ve bilimsel çalışmalar açısından büyük önem taşıdığını vurguluyor.