Tibet Platosu’nda gerçekleşen hidrolojik değişimlerin sismik hareketlilik üzerindeki etkisini inceleyen yeni bir bilimsel araştırma, iklim krizi ve yer kabuğu hareketleri arasındaki çarpıcı bir ilişkiyi gün yüzüne çıkardı. Araştırma, bölgedeki göllerin su kaybetmesinin fay hatlarını istikrarsızlaştırarak depremleri tetikleyebileceğini ortaya koyuyor.

İşte çalışmanın temelini oluşturan veriler ve bilimsel mekanizma:

1- Hidrostatik baskının ortadan kalkması

Tibet Platosu gibi yüksek rakımlı bölgelerde bulunan devasa göller, yer kabuğunun üzerine milyarlarca tonluk bir kütle ile baskı uygular. Bu ağırlık, yerin altındaki sismik olarak aktif fay hatlarının üzerinde dikey bir basınç oluşturur. Bilimsel modellemelere göre, bu basınç fayların birbirine kenetlenmesini sağlayarak kaymalarını güçleştirir.

2- "Geri tepme" mekanizması ve fayların uyanışı

Göl sularının iklimsel nedenlerle hızla buharlaşması veya kuruması, yer kabuğu üzerindeki bu muazzam yükün kalkmasına neden olur. İzostatik geri tepme olarak adlandırılan süreçle, baskıdan kurtulan yer kabuğu yavaşça yukarı doğru esner. Bu dikey hareket; Fay hatları üzerindeki sürtünme direncini azaltır. Zaten gerilim biriktirmiş olan tektonik blokların hareket etmesini kolaylaştırır. Fayların "erken uyanmasına" ve biriken enerjinin deprem olarak boşalmasına zemin hazırlar.

3- Tibet Platosu’nun özgün yapısı

Dünyanın en yüksek ve jeolojik olarak en genç bölgelerinden biri olan Tibet, Hindistan ve Avrasya levhalarının çarpışma sahasında yer alıyor. Sürekli sıkışma halinde olan bölgede, göl seviyelerindeki en küçük değişimlerin bile hassas dengeleri bozabileceği belirtildi.

4- Küresel ısınma ve jeolojik riskler

Araştırma, iklim değişikliğinin sadece atmosferik olaylarla sınırlı kalmadığını, yer kabuğunun sismik döngüsünü de değiştirebileceğini vurguluyor. Buzulların erimesi ve su kaynaklarının yer değiştirmesi, yer kabuğunun kütle dengesini bozarak önümüzdeki yıllarda sismik risk analizlerinde yeni bir değişken olarak kabul edilecek.