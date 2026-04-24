Dünya’nın derinliklerinde gerçekleşen jeolojik süreçlere dair bildiğimiz tüm ezberler, yerin yaklaşık 3.000 kilometre altında keşfedilen yeni verilerle sarsılıyor. Bilim insanları, gezegenin tam merkezinde bulunan ve daha önce mantodan tamamen izole olduğu düşünülen çekirdeğin, devasa altın ve rutenyum rezervlerini yukarıya doğru sızdırmaya başladığını ortaya çıkardı.

Göttingen Üniversitesi'nden Dr. Niels Messling ve ekibinin yürüttüğü çalışmalar, yer kabuğunun çok altında saklı kalan bu değerli metallerin, devasa manto kütleleriyle birleşerek yüzeye doğru uzun bir yolculuğa çıktığını kanıtladı.

LAVLARDA SAKLI KANITLAR

Bu keşfin en somut kanıtları ise Hawaii’nin volkanik bölgelerinde bulunan lav örneklerinde saklanıyor. Profesör Matthias Willbold’un açıklamalarına göre, çekirdek-manto sınırından kopan aşırı ısınmış kaya kütleleri, milyarlarca yıldır hapsolmuş olan ağır metalleri de beraberinde sürükleyerek okyanus adalarının oluşum sürecine dahil ediyor. Bu durum, Dünya’nın kalbinin sanılandan çok daha dinamik bir yapıya sahip olduğunu ve iç katmanlar arasındaki geçişkenliğin, gezegenin evriminde kritik bir rol oynadığını gösteriyor.

TEKNOLOJİNİN KALBİ YER ALTINDAN GELİYOR

Gündelik yaşamda kullandığımız akıllı telefonlardan hassas tıbbi cihazlara kadar pek çok yüksek teknoloji ürününde yer alan metallerin bir kısmının, aslında Dünya’nın o kor ateşten merkezinden gelmiş olma ihtimali, keşfin en çarpıcı yanlarından birini oluşturuyor.

Metallerin bu hareketi insan standartlarına göre oldukça yavaş olsa da, milyonlarca yıl süren bu yolculuk sonucunda yeryüzüne taşınan elementler, modern yaşamın yapı taşlarını oluşturuyor.