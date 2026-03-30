Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, ülkenin teknolojik bağımsızlık stratejisi kapsamında yerli 4G ve 5G baz istasyonu üretimine resmen başladığını duyurdu.

Geçtiğimiz yılın sonuna kadar yaklaşık 4 bin adet yerli baz istasyonunun imal edildiğini belirten Mişustin, bu cihazların Rusya’nın önde gelen telekomünikasyon operatörlerinin ağlarına entegre edilmeye başlandığını açıkladı. Ancak hükümetin bu hamlesi, sektör uzmanları tarafından ihtiyatla karşılanıyor.

100 BİNDEN FAZLA BAZ İSTASYONU KURULDU

Mobile Research Group Baş Analisti Eldar Murtazin, açıklanan üretim rakamlarının genel tablo içindeki payına dikkat çekerek, Rusya genelinde geçtiğimiz yıl 100 binden fazla baz istasyonu kurulduğunu hatırlattı.

Yerli üretimin toplam pazar içindeki oranının henüz yüzde birkaçı bile bulmadığını vurgulayan Murtazin, 4 bin istasyonluk arzın devasa ağ yapısı içerisinde "bir damla" bile teşkil etmediğini ifade etti.

Özellikle 5G teknolojisi konusunda daha mesafeli bir tablo çizen Murtazin, yerli 5G istasyonlarının henüz prototip aşamasında olduğunu ve mevcut test bölgelerinin halen yabancı ekipmanlarla faaliyet gösterdiğini belirtti.

ALTINDAN BİLE DAHA PAHALI

Projenin sürdürülebilirliği noktasında ise maliyet ve uluslararası hukuk engelleri ön plana çıkıyor. ComNews Genel Müdürü Leonid Konik, her bir baz istasyonu standardının yüzlerce patentli teknolojiyi barındırdığını hatırlatarak, bu patentlerin lisans ücretlerinin tam olarak ödenmesi durumunda üretimin "altından bile daha pahalı" bir maliyete ulaşacağını savundu.