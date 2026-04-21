AZ Alkmaar ile NEC Nijmegen arasında oynanan Hollanda Kupası finalinde oldukça ilginç bir an yaşandı… FIFA kokartlı hakem Danny Makkelie karşılaşma devam ederken saha kenarında telefon görüşmesi yapmak zorunda kaldı. Bu görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

AÇIKLAMA GELDİ

Hollanda Futbol Federasyonu, gelen telefonun maç güvenliğiyle alakalı olduğunu açıkladı. Karşılaşma birkaç dakika dururken; Makkelie, bu sırada tribünlerden atılan havai fişekler nedeniyle stadın güvenlik yetkilisiyle konuştu.