*** Okuyacağınız makale The Telegraph'tan derlenen çeviri bir çalışmadır.

Türünün ilk örneği olan bir deney, yetişkinlerin fıstık alerjilerine karşı kademeli olarak "duyarlılıklarının artırılabileceğini" buldu ve bu, çocuklara odaklanan mevcut araştırmalara eklendi.

King's College London ve Guy's and St Thomas' NHS Foundation Trust'tan araştırmacılar, fıstık alerjisi doğrulanmış 18 hastayı tedavi etti.

Her kişiye evde yemeleri için az miktarda fıstık unu verildi; bir tam fıstığın %0,5'inden %1'ine eşdeğer olacak şekilde başlandı.

Bu doz kademeli olarak artırıldı ve 50-100 mg fıstık proteinini tolere edebildiklerinde deneklere tam fıstık, fıstık ezmesi veya fıstık ürünleri yemeye geçtiler.

Çalışmanın sonunda, 18 katılımcıdan 12'si reaksiyon göstermeden beş tam fıstık yiyebildi. Oral immünoterapi olarak da bilinen, hastaları ağızdan alerjenin mikro dozlarına maruz bırakmak, zamanla bağışıklık tepkilerini azaltmaya yardımcı oldu.

'BİNLERCE KİŞİYE UMUT VERİYOR'

Uzmanlar, denemenin alerjisi olan binlerce kişiye bir tedavi olabileceği konusunda "umut" verdiğini söylüyor. Alerji uzmanı Profesör Stephen Till, alerjisi olan yetişkinler için "yapabildiğimiz hiçbir şey olmadığını" çünkü insanların duyarsızlaştırılmasıyla ilgili tüm denemelerden elde edilen verilerin küçük çocuklarda olduğunu söyledi ve şunları ekledi:

- Fıstık alerjisi olan yetişkinlerle ilgili veri ihtiyacımız devam ediyor. Ama bu çalışmadan gerçekten çok memnunuz. Çünkü umduğumuz kanıtları elde ettik - genç ve çocuklarda yapılan çalışmalardan elde edilenlerle genel olarak uyumlu sonuçlar gördük. İkinci faz çalışmamız, bu tedavinin yetişkinlerde potansiyel olarak etkili olduğunu gösteriyor.

Ancak bulguları doğrulamak için daha büyük çalışmalara ihtiyaç olduğunu söyledi ve gıda immünoterapisinin "kesinlikle çok yakın klinik gözetim altında yapılması gerektiğini" vurguladı.

Denemeye katılan bir erkek hasta, "hayat değiştiren" çalışmada yavaş yavaş fıstıklara maruz kaldıktan sonra neredeyse normal bir hayat yaşadığına dikkat çekti.

44 yaşındaki Richard Lassiter ise daha önce yanlışlıkla fıstık yediği için vücudunun verdiği tepkiler nedeniyle birkaç kez hastaneye kaldırılmıştı. Şimdi her sabah dört fıstık yiyor ve bunun kendisinde "ilacını içiyormuş" gibi bir etki yarattığını belirtiyor.

TATİLDE DE OLSAN...

Yönetici koçu olan Lassiter, çocukken teşhis konulduğundan beri rahatsızlığını "idare ettiğini" ancak dışarıda yemek yerken her zaman gergin hissettiğini söyledi:

-2018'de eşimle Şili'ye yaptığımız bir kerelik tatilde her şeyi değiştiren gerçekten şiddetli bir olay yaşadım.

Herhangi bir yerden bin mil uzakta olan tatil rotasında ona fıstıklı yiyecekler verilmişti ve ambulansla hastaneye kaldırılması gerekmişti. Şiddetli bir kriz atlatmıştı. Bir geceliğine adrenalin ve oksijene ihtiyaç duyduğu için sağlık merkezinde kaldı.

- Gerçekten şok ediciydi çünkü açıkçası evden çok uzaktaydık. Karıma 'Bununla uğraşmaya devam edemem, çok korkutucu' dediğimi hatırlıyorum.

GÜNDE 4 FISTIK

Northamptonshire'dan siber güvenlik uzmanı olan 28 yaşındaki Chris Brookes-Smith de deneye katıldı ve artık "bağışıklığımı korumak için kahvaltımda her gün dört fıstık" yediğini söyledi.

"Daha önce, küçük bir hata bile yaşamı tehdit edici etkilere yol açabiliyordu ama artık paket servis yemekler nedeniyle bayılıp öleceğim korkusunu yaşamıyorum," dedi.

Halk sağlığı bakanı Ashley Dalton ise şunları söyledi:

- Bu çığır açan araştırma, fıstık alerjisiyle yaşayan binlerce kişiye umut veriyor. Çünkü insanlar çok uzun süredir, yaşamı tehdit edebilecek kazalara maruz kalma korkusuyla günlük yaşamlarını sürdürüyorlar.

Çalışmayı finanse eden Sağlık Bakanlığı'nın baş bilimsel danışmanı ve Ulusal Sağlık ve Bakım Araştırmaları Enstitüsü'nün başkanı Prof.esör Lucy Chappell, sonuçların bir "milat" olduğunu ve yaşamı tehdit eden alerjileri olan yetişkinlere "daha fazla güvenlik ve iyileştirilmiş yaşam kalitesine giden bir yol" sunduğunu söyledi.

Çalışma 24 Nisan'da Allergy dergisinde yayınlandı.

*** The Telegraph

*** Sağlık Editörü Michael Searles