Adana’yı Kozan üzerinden Orta Anadolu’ya bağlayacak olan stratejik yol projesinde kritik aşamalar geride kalırken, hedeflenen 2026 yılı sonu için geri sayım başladı. Karayolları ekiplerinin Toros Dağları’nın zorlu coğrafyasında yürüttüğü çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, mevcut güzergâh tam 100 kilometre kısalacak. Bu fiziksel kısalma, özellikle kış aylarında ulaşımı aksatan virajlı ve riskli yolların yerini modern tünel ve viyadük sistemlerine bırakmasıyla mümkün hale geliyor.

YARI YARIYA KISALTMASI BEKLENİYOR

Mesafedeki bu radikal düşüş, yolculuk sürelerine de doğrudan yansıyarak mevcut ulaşım süresini 5 saatten 2,5 saate kadar indirecek. 5 Ocak Gazetesi'nin verilerine göre, projenin en teknik kısımları olan Kozan-Mansurlu etabındaki tünellerin devreye girmesiyle birlikte dağ geçişleri çok daha hızlı bir yapıya kavuşuyor. Sürenin yarı yarıya kısalması, hem bireysel seyahatlerde hem de ticari taşımacılıkta zaman maliyetini minimize eden bir dönüşüm olarak değerlendiriliyor.

LOJİSTİK BİR HAMLE OLARAK GÖRÜLÜYOR

Projenin tamamlanması sadece bir ulaşım kolaylığı değil, aynı zamanda Orta Anadolu’nun Adana ve Mersin limanlarına olan bağlantısını güçlendiren stratejik bir hamle niteliği taşıyor. Lojistik maliyetlerin düşmesiyle birlikte bölgedeki tarım ürünlerinin pazara erişimi hızlanırken; Feke, Saimbeyli ve Tufanbeyli gibi ilçelerin merkezlere olan entegrasyonu artıyor. Bu altyapı dönüşümü, bölge ekonomisinin kalkınma hızını doğrudan etkileyecek bir lojistik köprü vazifesi görüyor.

TEKNİK ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Şu anki aşamada heyelan ıslahı, tünel güçlendirme ve viyadük inşaatları eş zamanlı olarak yoğun bir tempoda devam ediyor. Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerinin Mansurlu Geçişi’ndeki eksik bağlantıları 2026 yılı içerisinde tamamlamayı planlaması, projenin belirtilen takvime uygun ilerlediğini gösteriyor. Tüm teknik donatıların yerleştirilmesiyle birlikte, Türkiye’nin güney ve iç kesimlerini bağlayan en modern ulaşım hatlarından biri hizmete açılmış olacak.