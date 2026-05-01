Fenerbahçe’de 7 Haziran’da yapılacak seçimde bütün dengeler değişti. Eski başkan Aziz Yıldırım’ın “Her şey durulsun konuşacağım. Benim illa başkan olma derdim yok ama Fenerbahçe’ye katkı sağlayabilirsek ve hep beraber çocukların ağlamasını önleyecek bir oluşum yer alırsa o zaman bakarız” sözleri, camiada “Yıldırım aday olacak” şeklinde yankılandı.

SAFİ DURUŞUNU KORUYOR

Yıldırım; genel kurulla ilgili şah çekerken, şimdi diğer adayların karşı hamlesi bekleniyor. Daha önce Yıldırım’a aday olması için çağrı yapan Barış Göktürk’ün alacağı tavır tahmin ediliyor. Göktürk adaylıktan çekilip, seçime girerse Aziz Yıldırım’ın listesinde yer alacak. Bir diğer aday Hakan Safi, “Yıldırım aday olsa da seçime gireceğim” duruşunu koruyor.

AYDINLAR’DAN BEKLE GÖR

Başkanlığın güçlü isimlerinden Mehmet Ali Aydınlar ise Aziz Yıldırım’ın tavrına göre adaylığını kamuoyuna duyuracağı zamanı belirleyecek. Aykut Kocaman’ın da teknik direktör ya da futbol direktörü olarak Yıldırım’ın denkleminde yer alması bekleniyor. Camianın ileri gelenleri de Yıldırım’a göre destekleyecekleri adayı belirleyecek.