Program özellikle nüfusu azalan küçük kasaba ve adalara yeni sakinler çekmeyi hedefliyor. Yetkililer, yıllardır kullanılmayan yapıların yeniden yaşama kazandırılmasıyla hem bölgesel nüfusun artırılmasının hem de konut stokunun genişletilmesinin amaçlandığını belirtiyor.

Programın en yoğun uygulandığı bölgeler arasında Donegal, Mayo, Galway, Kerry ve Cork’un kırsal kesimleri bulunuyor. Özellikle Atlantik kıyısındaki küçük kasabalar ile nüfusu hızla azalan ada yerleşimlerinde boş kalan taş evlerin yeniden kullanıma açılması hedefleniyor. Yetkililer, bazı bölgelerde yıllardır kullanılmayan ev sayısının ciddi seviyelere ulaştığını belirtiyor.

DESTEK MİKTARI 84 BİN EUROYA KADAR ÇIKABİLİYOR

İrlanda’daki 'Vacant Property Refurbishment Grant' programı kapsamında boş evleri yenilemek isteyenlere 50 bin euroya kadar ödeme yapılıyor. Eğer yapı 'harap' kategorisinde değerlendiriliyorsa ek desteklerle birlikte toplam miktar 84 bin euro seviyesine ulaşabiliyor.

Destekten yararlanmak isteyenlerin satın aldıkları evi yenileyerek belirli süre boyunca ana ikamet adresi olarak kullanması gerekiyor. Bazı bölgelerde ise evlerin kısa süreli turistik kiralama amacıyla kullanılmasına izin verilmiyor.

PROGRAM YENİDEN GÜNDEMDE

İrlanda’daki teşvik programı ilk olarak 2022 yılında başlatıldı. Ancak Avrupa’daki konut krizi ve artan yaşam maliyetleri nedeniyle uygulama 2025 ve 2026’da yeniden uluslararası gündeme taşındı.

Özellikle Atlantik kıyısındaki küçük yerleşimlerde yıllardır boş duran taş evlerin yeniden kullanılmaya başlanması dikkat çekiyor. Yetkililer, program sayesinde binlerce başvurunun yapıldığını ve birçok eski yapının yeniden yaşama kazandırıldığını açıkladı.