Türk mutfağında pazı olarak bilinen ve genellikle mütevazı ev sofralarında yer alan bitki, Hırvatistan’ın dünya çapındaki mutfak sembollerinden biri çıktı. Hırvatların "Blitva" adını verdiği bu lezzet, ülkenin gastronomi kimliğinde merkezi bir rol oynuyor.

Hırvatistan mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer alan "Blitva", aslında Türkiye'de geniş bir coğrafyada yetişen ve tüketilen pazı bitkisinden başkası değil. Polonya merkezli gastronomi yayını Pysznosci'de yer alan bilgilere göre; pazı, Hırvat mutfak kültüründe sadece bir sebze değil, aynı zamanda ülkenin en ikonik yemeklerinden birine adını veren ana malzeme konumunda.

KÖYLÜ MUTFAĞINDAN DÜNYA SOFRALARINA

Hırvatistan’da blitva yemeği; pazı yapraklarının patates, sarımsak ve kaliteli zeytinyağı ile birleşmesinden oluşuyor. Geleneksel olarak basit bir "köylü yemeği" olarak doğan bu lezzet, günümüzde Adriyatik kıyılarındaki en lüks restoranlarda deniz ürünlerinin yanına eşlik eden en prestijli garnitür olarak sunuluyor.

Yemeğin karakteristik tadını yakalamak için malzemelerin işlenme sırası büyük önem taşıyor. Patatesler uzun süre haşlanırken, pazı yaprakları dokusunu ve canlı yeşil rengini kaybetmemesi adına tencereye en son ekleniyor. Bol sarımsak ve zeytinyağı ise yemeğin Akdeniz karakterini belirleyen temel unsurlar olarak öne çıkıyor.

ÇOK SAĞLIKLI

Besin değerleri açısından oldukça zengin olan pazı; yüksek oranda demir ve potasyum içerirken, düşük kalorisiyle de sağlıklı bir alternatif sunuyor.