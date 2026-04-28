Teknik direktör Yılmaz Vural ve Bülent Uygun, Fenerbahçe’deki son gelişmelerle ilgili konuştu. Radyo Gole’e konuşan Yılmaz Vural, sarı-lacivertli kulübe tavsiyelerde bulundu. Vural, “Ben her takımda antrenörlük yapacak kapasiteye sahibim. Türkiye'de 3 büyük takım hariç hemen hemen tüm takımlarda çalıştım. Bu iş yaşlandıkça daha iyi yapılacak bir meslek. Fenerbahçe'ye bir futbol aklı lazım böyle olan teknik adamlar Türkiye'de var onlardan bir tanesi de benim. Sağlığımız, heyecanımız yerinde ama tabi yönetici kardeşlerimiz ne düşünürler o ayrı.” ifadelerini kullandı.

BÜLENT UYGUN BİZE BİR TEKLİF YOK

Eski Fenerbahçe futbolcusu Bülent Uygun ise, “Bize herhangi bir teklif yok ama gelirse Fenerbahçeliyiz kabul ederiz. Fenerbahçe bize birçok şey verdi. Biz teknik adamlar Fenerbahçe'ye muhtacız. Fenerbahçe'de teknik direktörlük veya sportif direktörlük fark etmez, Anadolu'da yaptıklarımla, 8 ay hapis yatmış olmamla hak eden benim.” dedi.