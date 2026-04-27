Gülistan Doku soruşturması kapsamında oğlu ‘kasten öldürme’ suçlaması, kendisi de ‘delil karartma’ suçlaması tutuklanan eski Tunceli ve Ordu Valisi Tuncay Sonel hakkında iddialar hız kesmiyor. Tunceli Emek Gazetesi’nde yer alan habere göre, Tuncay Sonel’in Ordu Valiliği döneminde bir kuaför ile ilişkisi olduğu ve bu durumun eşi Handan Sonel tarafından ortaya çıkarıldığı öne sürüldü.

KORUMASI ÜSTLENDİ

İddiaların devamında, valinin eşinin şehirdeki meşhur bir güzellik merkezini bastığı ve olay sırasında merkezin camlarının kırıldığı ileri sürüldü. Skandalın büyümesini önlemek amacıyla, Sonel’in koruma polisi Şükrü Eroğlu’nun “İlişki yaşayan vali değil, benim” diyerek olayı üstlendiği de ileri sürüldü.

‘KADINLAR GÜVENDE’

Öte yandan Gülistan Doku’nun kaybolmasından önce 17 Aralık 2019’da Tunceli Valiliği’nde düzenlenen ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı Toplantısı’nda konuşan eski Vali Sonel, kadının toplumun her alanında önemine değinerek, “Tunceli eğitimi ve kültürü yüksek bir ilimiz. Burada ne mutlu ki gece geç vakte kadar kadınlarımız, çocuklarımız artık sokaklarda rahatça dolaşabiliyor. Bizim töremizde, geleneğimizde kadınların yeri çok önemli. Kurtuluş Savaşı’nda kadınlarımızın çok büyük emekleri var. Jandarmada, emniyette kadın görevlilerimiz, kadın hakim savcılarımız, doktorlarımız var. Kadınlar her kesimde görev alıyorlar” ifadelerini kullanmış.