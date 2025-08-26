Kansızlık, demir eksikliği gibi sorunlar günümüzün en sık yaşanan sağlık sorunları arasında yer alıyor. Demir eksikliğini gidermek içinse genelde pekmez tüketiriz. Fakat pekmezle yarışan yeni bir alternatif de son zamanlarda dikkat çekmeye başladı. Pekmezin yeni rakibi bu besini kahvaltıda bir kaşık yemeniz bile vücudu demir depolarını dolduruyor.

Pekmez tüketemeyenler için önerirken besinlerden biri dut reçelidir. Yüksek demir oranı içermesinden dolayı kansızlığa karşı büyük bir destek sağlıyor. Üstelik bunu sadece kahvaltılar da değil günün her anında tüketebilirsiniz.

TEK KAŞIĞI VÜCUDA DEMİR DEPOLUYOR

Sadece bir kaşığı bile vücudun ihtiyaç duyduğu demir depolarını dolduruyor. Dut en zengin meyveler arasında ilk sıralarda yer alırken, bu meyveden yapılan reçel de meyvesi kadar fayda sağlıyor. Karadut ve beyaz dut, doğaya da demir oranının en yüksek olduğu besinler arasında yer alıyor. Bu meyvelerden yapılan reçeller , içeriğinde bulunan doğal şeker ile enerji veriyor. Ayrıca sadece tek bir kaşığıyla demir ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılıyor. Bu da kansızlık, saç dökülmesi, halsizlik ve bağışıklığa iyi geliyor.

Yüzyıllardır demir kaynağı olarak artık yerini dut reçeli aldı. Bu da sofraların 'Yeni rakibi' olarak adlandırılıyor. Uzmanlar ise kahvaltıda mutlaka dut reçeli tüketilmesini öneriyor. Özellikle yoğurtla beraber tüketilmesi faydasını 2 katına çıkarıyor.