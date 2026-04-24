Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Gaziantep Üniversitesi’nde yürütülen Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesine ilişkin geniş kapsamlı bir disiplin ve ceza soruşturması başlattı. Soruşturmanın merkezinde, 300 dönümlük arazi üzerinde planlanan enerji projesinin ihale süreçleri, finansman modeli ve alınan yönetim kurulu kararları yer alıyor.

İHALESİZ YÖNTEM VE YETKİ DEVRİ TARTIŞMASI

Soruşturma dosyasında yer alan iddialara göre, Gaziantep Üniversitesi Yönetim Kurulu’nun 25 Ekim 2022 tarihli kararıyla GES-1 ve GES-2 santrallerinin kurulumu için Teknopark A.Ş.’nin yetkilendirilmesi, projenin kamu ihale mevzuatı dışında yürütülmesine neden oldu. Aynı kapsamda şirketin kredi kullanımı, finansman görüşmeleri ve ödeme süreçlerinde de yetkilendirilmesi, “görevin kötüye kullanılması” iddiasıyla soruşturma konusu yapıldı. Soruşturma belgelerinde dikkat çeken bir diğer başlık ise üniversite kaynaklarının kullanımı oldu. 2023 yılında yapılan yönetim kurulu kararıyla, Teknopark A.Ş.’nin sermayesinin 1 milyon TL’den 5 milyon TL’ye çıkarıldığı ve artışın 4 milyon TL’lik kısmının üniversitenin döner sermaye bütçesinden karşılandığı belirtildi.

Bu durumun “kamu kaynağının amacı dışında kullanıldığı” yönünde değerlendirildiği ifade edildi.

FİNANSMAN YÜKÜ VE “KAMU ZARARI” İDDİASI

Dosyada, 2024 yılı içerisinde GES projesinin işletme modelinde çok sayıda değişiklik yapıldığı da yer aldı. İktisadi işletme kurulması, ardından bu kararın iptali ve projenin farklı şirket ve birimlere devredilmesi “kurumsal yönetim karmaşası” olarak değerlendirildi. Bu süreçte projenin çeşitli işletmeler arasında aktarılması dikkat çeken unsurlar arasında gösterildi. Soruşturmada, fizibilite eksiklikleri, finansman yükü, ödeme planındaki değişiklikler ve gelir-gider dengesizlikleri nedeniyle üniversite bütçesi üzerinde yük oluştuğu iddia edildi. Ayrıca 2024 yılı Kasım ayında alınan bir kararla GES kiralama taksitlerinin eksik kalan kısmının döner sermayeden karşılanmasının, “kamu zararına yol açtığı” değerlendirmesi yapıldı.

YÖK'TEN ÜYELERE İFADE ÇAĞRISI

Soruşturma kapsamında, söz konusu yönetim kurulu kararlarında imzası bulunan üyeler “şüpheli” sıfatıyla ifadeye çağrıldı. İlgililerin 28 Nisan 2026 tarihinde Gaziantep Üniversitesi Rektörlük binasında hazır bulunmaları istendi.

Ayrıca yazılı savunma hakkı, müdafi talebi ve delil toplanmasını isteme hakkı gibi hukuki güvenceler de hatırlatıldı. İfadeye katılamayacak olanlar için 10 gün içinde YÖK Denetleme Kurulu’na yazılı savunma gönderme imkanı da tanındı. Soruşturmanın hem disiplin hem de ceza boyutuyla devam ettiği belirtildi.