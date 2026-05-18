Pompei Arkeolojik Parkı’nda heyecan verici bir gelişme yaşandı. Yaklaşık 2000 yıl önce Vezüv Yanardağı’nın külleri altında kalan bir kurbanın, aslında şehrin kaçmaya çalışan doktorlarından biri olduğu ortaya çıktı. 1961 yılında bulunan bir alçı kalıbın (cast) içine gizlenmiş olan sırlar, modern teknoloji sayesinde gün yüzüne çıkarıldı.

KALINTILARDAN BİR DOKTOR ÇIKTI

79 yılındaki büyük patlamadan kaçmaya çalışan bir grubun içinde yer alan bu kişi, sıradan bir sivil değildi. Arkeologlar, kurbanın yanında taşıdığı çantayı inceledikçe etkileyici bir tabloyla karşılaştı. İşte o çantadan çıkanlar:

Tıbbi Çanta: Organik materyalden yapılmış, metal detaylı özel bir kutu.

Cerrahi Aletler: Ameliyat ve müdahalelerde kullanılan bronz ve gümüş aletler.

İlaç Hazırlama Levhası: Tıbbi veya kozmetik karışımlar hazırlamak için kullanılan arduvaz bir plaka.

Kumaş Kese: İçinde gümüş ve bronz sikkelerin bulunduğu bir cüzdan.

'HER AN BİR DOKTORDU'

Bu keşfi "devrimsel" kılan ise yöntemi. Araştırmacılar, insan kalıbını parçalamadan içini görebilmek için Yapay Zeka destekli CT taramaları ve 3D modelleme tekniklerini kullandı. Bu sayede, kutunun içindeki dişli çarklı gelişmiş kilit sistemi bile detaylarıyla görüntülendi. Pompei Park Direktörü Gabriel Zuchtriegel bulunan doktor hakkında şunları söyledi:

"O, sadece mesai saatlerinde değil, her an doktordu."

Zuchtriegel, bu kişinin kaçarken aletlerini yanına almasının iki anlamı olabileceğini belirtiyor: Ya yeni bir hayata sıfırdan başlamak için mesleki sermayesini kurtarmaya çalışıyordu ya da kaçış yolunda yardıma muhtaç olanlara el uzatmak istiyordu.

2 BİN YILLIK SORUMLULUK

Pompei’nin Orto dei Fuggiaschi (Kaçanlar Bahçesi) bölgesinde bulunan 14 kişilik grubun bir parçası olan bu doktor, pyroclastic bulutun (yakıcı toz ve gaz kütlesi) kurbanı oldu. Bugün bu keşif, sadece bir arkeolojik veri değil, aynı zamanda insanlık tarihinin en eski "görev bilinci" hikayelerinden biri olarak kayıtlara geçti.

Bu keşif, bugün hala büyük bir sorumlulukla toplumlarına hizmet eden tüm sağlık çalışanlarına ithaf edildi.