Elazığ’da ekonomik krizle birlikte derinleşen yoksulluk, alt gelir grupları için barınmayı giderek daha zor hale getiriyor. Artan maliyetler nedeniyle birçok aile uygun fiyatlı konuta erişemezken, AKP’li Elazığ Belediyesi’nin yaklaşık 10 milyon TL’lik lüks dublekslerden oluşan Batı Prestij Konutları projesini hayata geçirmesi, kentte barınma ihtiyacı ile yapılan yatırımlar arasındaki farkı gözler önüne seriyor.

MİLYONLUK VİLLALAR İNŞA EDİLİYOR

AKP'li Elazığ Belediyesi, derinleşen ekonomik kriz ve kronikleşen barınma sorununa rağmen, yoksul halk için çözüm üretmek yerine zengin kesime yönelik lüks konut projelerine hız kesmeden devam ediyor. 560 dönümlük araziye kurulan Batı Prestij Konutları, 3+1 ve 5+1 dubleks villalarıyla 8 ile 9 milyon TL arasında değişen fiyatlarla sadece yüksek gelir grubuna hitap ediyor.

YOKSULA KONUT YOK, ZENGİNE PRESTİJLİ VİLLA

Batı Prestij Konutları adı verilen projede geniş yeşil alanlar, sosyal donatılar ve lüks konutlar yer alıyor. Ancak barınma hakkı bir lüks değil, temel insan hakkı olmasına rağmen proje yalnızca yüksek gelir gruplarına hitap ediyor. AKP’li Şahin Şerifoğulları’nın başkanlığını yaptığı belediyenin bu projeyle, zenginlerin yaşam standardını yükseltmeye odaklandığı görülüyor. Elazığ’da deprem sonrası mağdur olan yurttaşların hala geçici barınma koşullarında yaşamaya çalıştığı bir dönemde, böylesi bir yatırım kamu kaynaklarının kimler için kullanıldığını da gözler önüne seriyor.