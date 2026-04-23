Yetkililerin yaptığı incelemede, yolun altında geniş bir boşluk olduğu fark edildi. Alan genişletildikçe ortaya çıkan yapı ise arkeologları bile şaşırttı. Yapılan çalışmalar sonucunda, MÖ 500 ile 100 yılları arasına tarihlenen bir yer altı geçidi gün yüzüne çıkarıldı.

Keşfedilen yapının tek bir tünelden ibaret olmadığı, birden fazla odadan oluşan karmaşık bir sistem olduğu belirlendi. Bu odaların dar geçitlerle birbirine bağlandığı ve geçmişte farklı amaçlarla kullanılmış olabileceği değerlendiriliyor. Uzmanlara göre bu alanlar, antik dönemde yiyecek depolamak için kullanılmış olabilir.

En dikkat çeken detaylardan biri ise duvarlarda bulunan izler oldu. İncelemelerde, bu izlerin dönemin insanları tarafından kullanılan aletlerle oluşturulduğu tespit edildi. Bu durum, yapının tamamen insan eliyle şekillendirildiğini ortaya koyuyor.

Bununla birlikte kazı sırasında yalnızca antik dönem izlerine değil, Orta Çağ’a ait seramik parçalarına da rastlandı. Bu bulgu, yer altı yapısının farklı dönemlerde de kullanılmış olabileceğini gösteriyor.

Uzmanlar, tesadüfen ortaya çıkan bu keşfin bölgenin geçmişine dair önemli ipuçları sunduğunu belirtirken, çalışmaların ilerleyen süreçte daha geniş bir alana yayılabileceğini ifade ediyor.