Olay, 9 Nisan Perşembe günü saat 12.00 sıralarında Karaköy Bereketzade Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre caddede yürüyen Bahadır Erünsal’ın başına, 3’üncü kattaki bir pencereye ait olduğu öne sürülen cam parçaları düştü.

Kanlar içinde kalan Erünsal’a çevredeki vatandaşlar ilk müdahaleyi yaparken, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastanede yapılan kontrollerde Erünsal’ın başının üst kısmında yaklaşık 6 santimetrelik kesik oluştuğu ve 7 dikiş atıldığı öğrenildi. Adli muayene raporunda yaralanmanın basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek nitelikte olduğu belirtildi.

Olay anının güvenlik kamerasına yansıdığı ifade edilirken, mahalle sakinleri binanın uzun süredir bakımsız olduğunu ve daha önce de benzer şekilde cam düşmesi vakalarının yaşandığını iddia etti. Bölgeye daha önce yerleştirilen güvenlik önlemlerinin bir süre sonra kaldırıldığı da öne sürüldü.

Yaralının kardeşi Muhammet Erünsal ise binadaki ihmal iddialarına dikkat çekerek ağabeyinin ölümden döndüğünü söyledi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.