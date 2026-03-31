MHP’li İzzet Ulvi Yönter’in partide bir ajan olduğu yönündeki paylaşımlarıyla istifa etmesi ve bu paylaşımlara destek gelmesi, parti içi gerilimi gün yüzüne çıkardı. Ardından Bahçeli’nin Yönter’in akademiye odaklanacağını açıklaması tepkilerin değişmesine neden oldu.

AKADEMİK KARİYER

Yönter’e destek verdiği belirtilen bazı yöneticiler ile 7 il başkanı geri adım attı. Kulislerde, Yönter’in “Erken genel başkanlık hevesine kapıldığı ve sahneye erken çıktığı” öne sürülüyor.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ise daha önce paylaştığı Yönter’in istifası ve tepki mesajlarını sildi. Yönter ise dün ilginç bir paylaşım yaptı ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile ‘Kara kaplı bir defteri incelerken’ fotoğraf paylaştı. Yönter, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaların ardından görevinden istifa ettiğini duyurmuştu. MHP lideri Devlet Bahçeli ise istifa konusunda “Akademik kariyer çalışmalarına ağırlık vermek için bir müsaade istemiştir. İstifa herhangi bir küskünlüğe yönelik değildir” açıklaması yapmıştı.

Semih Yalçın

ÖZGÜR BAYRAKTAR GELDİ

Ancak 11 yıldır genel başkan yardımcılığı görevinde bulunan ve parti içi ile teşkilatlarda etkin konumda bulunan İzzet Ulvi Yönter’in akademik çalışmalar nedeniyle görevinden ayrılacağı gerekçesi makul bulunmadı. Çok daha geçerli bir gerekçe olduğu, bunun başında da genel başkan adaylığına ısındığı iddiasının yer aldığı belirtildi. Öte yandan Yönterin yerine Özgür Bayraktar getirildi.

Yönter, istifasının ardından kara kaplı bir defteri Bahçeli ile incelediği görüntüleri paylaştı.

Devlet Bahçeli: Kırgınlık bize çok yabancıdır

MHP lideri Devlet Bahçeli, MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter’in görevinden istifasını şöyle değerlendirmişti: “İzzet Bey istifa etti. Partimize büyük katkıları vardı. Akademik kariyerine devam edecek. Başarılar diliyorum. Kırılma, kırgınlık kavramları bize çok yabancıdır. Kısa zaman içerisinde değerli bir kardeşimiz genel başkan yardımcılığı görevini yürütecektir.”