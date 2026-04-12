Yılmaz, Fenerbahçe Senatosu'nun başkanın önünü açacağını, stratejik yönlendirme yapacağını, kurumsal yapıyı güçlendireceğini kaydetti.

Fenerbahçe, insan kaynağı açısından dünyanın en zengin kulüplerinden biri olmasına rağmen lobi ve istişare kanallarını verimli kullanamadığını kaydeden Sait Yılmaz, "YDK’nın üç aydan üç aya toplanıp dağılmasından başka bir işlevi kalmadı. Gündem dahil hiçbir konuda yetkisi ve görüşü yoktur. Ve çok daha önemlisi, toplantı ertesinde yaşanan çok önemli bir konuyu 3 ay sonra gündeme almanın bir anlamı kalmıyor. Zira o günkü gündem her neyse onun üzerinden görüş bildirmek zorunda kalınıyor ki 3 ay önceki bir konu, Fenerbahçe için hayati bir konu dahi olsa anlamını yitiriyor.

⁠ ⁠YDK’nın bugün 6 bin üyesi var; 3-5 yıl sonra on binlerce üyesi olacak ve artık toplantıların yapılması için Faruk Ilgaz Tesisleri yetmeyecek. Dolayısıyla bu yapıdan Fenerbahçe’yi geleceğe taşıyabilecek sağlıklı bir sonuç alınması mümkün değildir.

⁠ ⁠Kongre üyelerini yönetime katıp, gerek fikirlerinden gerekse enerjilerinden mutlaka faydalanmak gerekir. Bunun için de Fenerbahçe’nin yeni bir tanıma, yeni bir oluşuma ve yeni bir icraat organına şiddetle ihtiyacı vardır. Bu da ancak bir zihniyet değişimi ve yeni bir yapılanma ile mümkün olabilir.

⁠ ⁠Rakibimizin devlet ve bürokraside 1985-86 yılında başlattığı organize yapılanmaya karşı bir karşı atak yapmamız gerekir. Bu da devletteki tüm Fenerbahçelilere ulaşıp organize edilmesiyle mümkündür. Öyle ki rakibimizin devlet ve bürokrasi alanında tek başına at koşturmasını engellemek şarttır. Aksi halde bu acıları daha çok çekeriz" ifadelerini kullandı.

⁠ ⁠ÇÖZÜM FENERBAHÇE SENATOSU "Fenerbahçe tek kişi ile yönetilemeyecek kadar büyük bir kulüptür. Fenerbahçe aylardır başkanın özel sorunları yüzünden devlet ve bürokraside temsil edilemiyor" diyen Sait Yılmaz, "Sadece bu örnek her şeyi anlatıyor. Bu kaderin de değişmesi şarttır. Bu nedenle Fenerbahçe, kurmay aklını oluşturup bir an önce Kuvayı Milliye ruhuna geri dönmelidir. İşte bunları yapacak muktedir bir organa ihtiyaçtan dolayı Fenerbahçe Senatosu farzdır, elzemdir, şarttır. Söz zamanı değil, icraat zamanıdır. Hazırlıklarımız tamamdır; makul olan en kısa sürede genel kurula taşıyacağız" dedi.

NEDEN FENERBAHÇE SENATOSU?

"Fenerbahçe yalnızca mevcut yönetim organlarıyla değil; kurumsal aklı, stratejik düşünceyi ve dış ilişkiler gücünü destekleyecek bir mekanizmaya ihtiyaç duymaktadır. Fenerbahçe Senatosu, tarafsızlık, gönüllülük ve şeffaflık ilkeleriyle çalışan, maddi çıkar gözetmeyen 30 kişilik bir danışma ve denge organı olarak tanımlanmaktadır ve temel amacı yönetime stratejik katkı sunmak, kriz anlarında kulübü korumak ve kulübün ulusal ve uluslararası itibarını güçlendirmektir.

Fenerbahçe Senatosu, bürokrasi yönetimi, kamuoyu oluşturma, dış ilişkiler ve uzun vadeli strateji üretimi gibi alanlarda aktif rol alırken, günlük yönetim, sportif kararlar veya mali süreçlere müdahale etmez. Yüksek Divan Kurulu’nun büyümesiyle ortaya çıkan karar alma zorluklarına çözüm olarak önerilen Fenerbahçe Senatosu, kurumsal sürdürülebilirliği artırmayı, krizleri daha etkin yönetmeyi ve kulübün “güç devri değil, güçlerin birlikteliği” anlayışıyla hareket etmesini hedefler. Ana gayesi, farklı güç unsurlarını tek elde toplamak değil; onları uyum içinde bir araya getirerek Fenerbahçe’nin kurumsal kapasitesini kalıcı biçimde güçlendirmektir."