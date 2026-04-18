Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen iş kazası ölümle sonuçlandı. Yakınca Mahallesi'nde bulunan bir inşaat alanında çalışan genç işçi, yüksekten düşerek yaşamını yitirdi. Edinilen bilgilere göre, Yakınca Mahallesi'ndeki bir inşaat şantiyesinde meydana gelen olayda, işçi olarak çalışan 17 yaşındaki E.T., henüz bilinmeyen bir nedenle bulunduğu yüksek noktadan dengesini kaybederek zemine düştü. Gencin düştüğünü gören mesai arkadaşları ve çevredeki vatandaşlar, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin inşaat alanında gerçekleştirdiği ilk müdahalenin ardından durumu ağır olan genç işçi, ambulansla Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan E.T., doktorların tüm tıbbi müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak genç yaşta hayatını kaybetti.