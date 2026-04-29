Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, dün akşam HT Spor canlı yayınına bağlandı. Yıldırım'ın sözlerinin bazı kesimleri, sosyal medyaya düştüğü anda gündem oldu. Özellikle 'Türkçe' ile ilgili 'eleştirisine' kullanıcılar oldukça sert tepki gösterdi.

Yıldırım'ın HT Spor'daki açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Samsunspor'u 20 milyon dolar borçla aldım. Çıkardım, cebimden ödedim. Bu kadar şeyleri niye yapıyorum? Bir kuruşunu geri alma şansım yok.

Beni dünyada madencilik, limancılık, denizcilikte herkes tanır. Bana saldırıyor, sallıyor insanlar. Benim dünyada gezdiğim 150 ülke var; insanların yüzde 1'i bile görmemiştir.

Milyar dolarlık işler yapıyorum. Yanıma yüz metre yaklaşamayacak insanlar, sosyal medyada içimden geçiyor.

"BANA ROBERT YÜKSEL DİYORLAR"

İnsanlar bana durmadan 'Robert Yüksel' diyor. Pasaportumda Robert yazmıyor. Robert, Amerika'da benim kullandığım bir isim, bunu inkar etmiyorum. Sadettin Saran'ın her şeyinde Steven yazıyor. Niye insanlar televizyonda onun için 'Steven' ismini kullanmıyor? Niye benimle uğraşıyorsunuz?

"TÜRKÇE FAKİR BİR DİL OLDUĞU İÇİN..."

Yarı İngilizce, yarı Türkçe düşünüyorum. Türkçe karşılıklarını bulamayınca farklı kelimeler kullanıyorum. O da yanlış anlaşılıyor. Çok eskiden Fenerbahçe maçında 'Aptalca bir gol yedik' dedim. 'Saçma' demek istemiştim ama aklıma gelmedi. Türkçe, fakir bir dil olduğu için 'aptalca' dedim."

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Sosyal medyada ise özellikle Yıldırım'ın 'Türkçe' ile ilgili eleştirisi, adeta topa tutuldu. Yorumların bir kısmı şöyle:

- "Türkçe fakir değil, senin dilin fakir Yüksel Bey..."

- "5 bin yıllık dile fakir mi diyorsun sen? Senin kelime dağarcığın fakir, Türkçe değil."

- "Senin dilin fakir bir de utanmadan Türkçeye fakir diyor..."

- "Türkçe bilgim fakir olduğu için' demek istemiş olabilir mi? Tamamen iyi niyetle düşünüyorum."

- "Durumu izah ederken dahi batırıyor."

- "Bu cümleyi keşke kurmasaydın da yanlış anlaşıldığınla kalsaydın!"