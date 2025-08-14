Türk mutfağında “kara şimşek” olarak bilinen yeşil mercimek, içerdiği milyonlarca protein ile özellikle et tüketmeyenler için ideal bir besin kaynağı. Et tüketmemek, zamanla protein ve demir eksikliğine yol açabileceği için yeşil mercimek, bu açığı kapatmada önemli bir rol oynuyor. Lif bakımından zengin olan bu bakliyat, bağırsak sistemini düzenleyerek kabızlık gibi sindirim sorunlarını ortadan kaldırıyor. Ayrıca düşük şeker oranı sayesinde kan şekerini dengeleyerek diyabet riskini azaltıyor.

KALP, KAN VE SİNİR SİSTEMİ SAĞLIĞINI DESTKELİYOR

Yeşil mercimek, tıpkı diğer baklagiller gibi kalp sağlığını koruyor, yüksek kolesterolü düşürerek damar tıkanıklığını önlüyor. Demir ve magnezyum açısından zengin olması, kansızlıkla mücadelede büyük önem taşıyor. Anemi hastalarının öğünlerine eklemesi tavsiye edilen bu besin, kırmızı kan hücrelerinin sağlıklı oluşumuna katkıda bulunuyor. İçerdiği B vitamini ise sinir sistemi sağlığını destekliyor ve hormon dengesine yardımcı oluyor.

CİLT VE SAÇLARA DOĞAL BAKIM

Besin değeri sayesinde ciltte oluşan tahriş ve yaraların iyileşmesini hızlandıran yeşil mercimek, saçların daha canlı ve sağlıklı görünmesini sağlıyor. A ve B vitaminleri ile demir içeriği, hem içten hem de dıştan doğal bir bakım etkisi sunuyor. Sağlıklı beslenme düzeninde ve diyet listelerinde gönül rahatlığıyla tüketilebilecek bu mucizevi bakliyat, hem lezzeti hem de şifa dolu içeriğiyle sofralardan eksik edilmemeli.