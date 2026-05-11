Yunanistan’ın mimari kimliğiyle özdeşleşen renk paleti, tarihsel süreçte hijyen kaygıları, ucuz malzeme erişimi ve siyasi kararların birleşimiyle şekillendi. Günümüzde turistik bir marka haline gelen bu görünümün temelleri, 1938 yılında ülkeyi etkisi altına alan kolera salgını sırasında atıldı.

SALGINA KARŞI DEZENFEKTAN OLARAK KİREÇ KULLANILDI

1938’deki kolera salgınıyla mücadele kapsamında dönemin hükümeti, evlerin toplu olarak kireçle boyanması talimatını verdi. Kirecin dezenfektan özelliği taşıması ve bakterileri yok etme kapasitesi nedeniyle uygulanan bu yöntem, görsellikten ziyade hastalığın yayılmasını engellemek amacıyla zorunlu kılındı. Bu uygulama, Yunan yerleşim yerlerinin genel renginin beyaza dönmesine yol açan ilk adım oldu.

MAVİ RENKLİ ÇAMAŞIR DETERJANI ETKİLİ OLDU

Evlerin kapı ve pencerelerinde kullanılan karakteristik mavi tonunun ise ekonomik imkansızlıklar sonucu ortaya çıktığı saptandı. O dönemde neredeyse her evde bulunan ve oldukça ucuz olan "Loulaki" adlı mavi renkli çamaşır deterjanı, boya masrafından kaçınan yerel halk tarafından renklendirici olarak kullanıldı. Mavi renk, bir moda akımı yerine halk için en erişilebilir ve düşük maliyetli seçenek olması sebebiyle yaygınlaştı.

ASKERİ YÖNETİM RENKLERİ ZORUNLU KILDI

1967 yılında iktidara gelen askeri cunta yönetimi, mavi ve beyaz kombinasyonunu ulusal kimliğin bir sembolü olarak ilan etti. Çıkarılan kararnamelerle adalardaki inşaatlarda bu renklerin kullanımı zorunlu hale getirilerek mimari standart sabitlendi. Takip eden yıllarda bu katı kurallar gevşetilmiş olsa da, mavi-beyaz konsepti küresel bir turizm markasına dönüştüğü için yerel halk ve işletmeler tarafından sürdürülmeye devam etti.